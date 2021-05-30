Чиновников хотят обязать декларировать операции с валютой

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой подготовить и внести изменения в закон «О предотвращении коррупции». В частности, он касается декларирования чиновниками покупки/продажи валюты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

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Что предлагает Зеленский

По предложению Зеленского, декларированию должны подлежать операции с валютой чиновников и членов их семей, если сумма покупки/продажи превышает 50 прожиточных минимумов.

Изменения

Зеленский также предложил внести следующие изменения в документ:

определить срок, в течение которого для чиновника после назначения не действуют ограничения касательно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения полномочий в правлении или набсовете компании;

возобновить 30-дневный срок для передачи свои компаний и корпоративных прав другим лицам;

возобновить обязательную проверку деклараций советников и помощников главы Верховной Рады и проводить спецпроверки для кандидатов на эти должности.

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Также предложения Зеленского касаются уточнений о требованиях передачи компаний чиновника в управление другим лицам. В частности — чтобы эти требования не действовали в части акций АО общей стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо избрано на должность, и которые не превышают 5% акций АО.

Напомним

30 апреля Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнений в закон «О предотвращении коррупции», которым, в частности, отменена необходимость включать в декларации как расходы и сделки операции по обмену валют.

Источник: МинФин