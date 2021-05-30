Британский финтех-стартап Revolut запустил денежные переводы в Украину

Известный британский Финтех-стартап Revolut запустил денежные переводы на платежные карточки украинских банков.

Фото: tk.media

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Известный британский финтех-стартап Revolut запустил денежные переводы на платежные карточки украинских банков. Об этом пишет ain.ua.

Что известно

Revolut в рассылке сообщил, что пользователи могут отправлять средства в Украину более чем в 30 валютах.

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Пользователи Revolut смогут переводить средства на карты украинских банков в долларах, швейцарских франках, фунтах и других валютах.

Без гривны

В то же время переводы в гривне пока не доступны. Комиссия за перевод составляет от 3 до 5 евро, а средства будут зачислены на счет получателя в течение 3−5 рабочих дней.

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Как отправить средства

Зайти в раздел платежей Payments, выбрать Send и затем создать новый платеж;

Выбрать Add a bank recipient и выбрать Украину;

Добавить полное имя, номер счета и код BIC/SWIFT получателя;

Добавить получателя;

Нажать на получателя и ввести сумму денег, затем нажать Continue;

Проверить данные платежа и отправить платеж.

Что такое Revolut

Британский банковский сервис Revolut работает с 2015 года. Позиционирует себя как банк без отделений. Все операции выполняются через приложение на смартфоне. Его основной продукт — сервис для обмена валюты без банковской комиссии, в августе 2019 стартап запустил сервис для покупки акций.

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Сейчас в компании около 13 млн клиентов по всему миру.

В феврале 2020 года компания провела раунд финансирования, в ходе которого ей удалось привлечь $500 млн. В июле стартап привлек дополнительные инвестиции в размере $80 млн. Инвесторы оценили компанию в $5,5 млрд.

Источник: МинФин