НБУ предоставил 8,93 миллиарда рефинанса четырем банкам

28 мая Национальный банк решил предоставить для четырех банков 8,93 млрд грн рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5%. Об этом говорится в данных НБУ.

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На 27 мая задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составляла 73,56 млрд грн (на начало года — 61,85 млрд грн).

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Сколько рефинанса выдано в мае

21 мая регулятор предоставил для трех банков 455 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 7,5% годовых. Займы привлекли Аккордбанк (250 млн грн), КИБ (145 млн грн), Индустриалбанк (60 млн грн).

4 мая Нацбанк принял решение предоставить рефинансирование для 9 банков на сумму 1,72 млрд грн сроком до 5 лет под 7,5%, а также 306,5 млн грн рефинансирования — для трех банков на срок до 84 дней тоже под 7,5% .

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Источник: МинФин