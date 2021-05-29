Индонезия придумала способ заработка на очень богатых гражданах

Власти Индонезии решили расширить систему налогообложения, добавив дополнительные платежи для «очень богатых граждан страны». Так правительство намерено заработать больше денег для национальных экологических проектов. Об этом пишет Investory со ссылкой на Вloomberg.

Фото: 34travel.me

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Новые реформы

На этой неделе министерство финансов Индонезии представило несколько ключевых реформ в системе налогообложения.

По словам главы ведомства Сри Мульяни Индравати, стране нужно сократить бюджетный дефицит с прошлогодних 6% до 3% от установленного законом лимита ВВП. Пополнить казну планируют за счет людей с высокими доходами и основных предприятий-загрязнителей.

«Целью налоговой реформы является не только сбор доходов, но создание устойчивого бюджета. Весь мир так работает в условиях роста», — подчеркнула министр Индравати.

Для жителей, которые зарабатывают более 5 млрд рупий ($349 тыс.) в год планируется ввести 35% подоходный налог. Сейчас все налогоплательщики делятся на четыре группы по ставкам от 5% до 30%. В нововведении есть большой потенциал.

Согласно отчету консалтинговой фирмы Knight Frank, ближайшие пять лет количество богатых людей в Индонезии стремительно возрастет.

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Налог на выбросы углерода, который правительство собирается ввести для топливной, автомобильной, целлюлозно-бумажной, цементной, электроэнергетической и нефтехимической отраслей промышленности поможет Индонезии сократить выбросы парниковых газов и собрать средства для экологических и социальных программ страны.

Минфин Индонезии также рассматривает вариант дифференциации налога на добавленную стоимость для товаров первой необходимости и предметов роскоши.

Сейчас на все действует единый тариф в 10%, а рис, кукуруза, питьевая вода, электричество и финансовые услуги не облагаются налогом.

Среди дополнительных источников пополнения бюджета министерство финансов видит налог для цифровых компаний и сборы с электронных транзакций.

Индонезия начала взимать НДС с товаров и услуг зарубежных компаний, продаваемых в стране через онлайн-платформы, с 2020 года. Сейчас налогом облагаются продукты 65 организаций, в том числе Google и Amazon.

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Как послабления в налоговой политике индонезийские власти рассматривает новую амнистию для налогоплательщиков. Организациям, которые скрывали активы по состоянию на 2019, предложат погасить долги по текущим ставкам налога на прибыль без санкций.

Предыдущая налоговая амнистия прошла в 2016 году, во время нее обнаружили $ 336 млрд незадекларированных активов. Уклонистам 2019 года, которые не погасили долг во время амнистии 2016-го, придется заплатить налог более максимальной ставки.

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Источник: МинФин