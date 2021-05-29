Глава JPMorgan советует «держаться подальше от биткоина»

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон посоветовал людям «держаться подальше от биткоина». Об этом он заявил на заседании Комитета по финансовым услугам, пишет block-chain24.com.

Фото: newstyle-mag.com

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Личный совет

Даймон отметил, что это лично его мнение и оно никак не повлияет на работу JPMorgan с цифровыми активами.

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«Мой личный совет людям: держитесь подальше от криптовалют. Это не значит, что наши клиенты этого не хотят. Это похоже на то, как нужно вести бизнес. Я не курю марихуану, но если вы сделаете ее курение законным на национальном уровне, я не собираюсь мешать людям заниматься этим», — пояснил свою позицию глава банка.

Он подчеркнул, что имеет в виду именно криптовалюты, а не технологию блокчейна и стейблкоины.

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JPMorgan и биткоин

В конце апреля JPMorgan анонсировал создание активно управляемого биткоин-фонда для ограниченной группы клиентов. Новый продукт может быть представлен летом текущего года.

КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Также сообщалось, что в апреле клиенты Morgan Stanley смогут вкладывать средства в биткоин-фонды. Доступ к ним получат только инвесторы, имеющие активы на сумму от $2 млн.

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Источник: МинФин