Доля просроченных кредитов в кредитных союзах снизилась почти вдвое — до 15%

В I квартале доля просроченных более чем на 90 дней кредитов в кредитных союзах снизилась почти вдвое — на 15%, зафиксировано в майском обзоре небанковского рынка НБУ.

Фото: moneyveo.ua

0

Доля неработающих кредитов в I квартале превысила докарантинный уровень 2020 году на 2−4 п. п.

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram:

главные новости об инвестициях и финансах

Тенденции рынка

В целом количество кредитных союзов с начала года уменьшилось до 316. Несколько выросли их активы, прежде всего тех союзов, которые имеют лицензию на привлечение депозитов.

Среди действующих кредитных союзов неактивными остаются 78%.

Общие активы кредитных союзов и доля членов кредитных союзов, которые получили кредиты

Соотношение операционных расходов и операционных доходов снизилось. В то же время снизились расходы кредитных союзов на формирование резервов. Все это позволило кредитным союзам получить прибыль по результатам I квартала.

Доля неработающих кредитов по видам

Рост операционных доходов было обусловлено увеличением процентного спреда — при почти неизменной кредитной ставке 36% уменьшилась ставка по депозитам с 22% до 19%.

Кредитный портфель кредитных союзов уменьшился на 12%. Несколько снизились объемы весомой его составляющей — потребительских кредитов.

Структура основной суммы задолженности по кредитам членов кредитных союзов, млрд грн

За счет прибыли собственный капитал несколько увеличился. Объем депозитов оставался почти неизменным. В то же время в структуре фондирования продолжала снижаться доля дополнительных паевых взносов. Поэтому эта составляющая фондирования является нестабильной.

Неудовлетворительные финансовые показатели деятельности кредитных союзов приводят к значительному количеству нарушителей нормативов. Так, в I квартале 9 кредитных союзов нарушали требования к достаточности капитала.

На 1 апреля 2021 года на треть увеличилось количество кредитных союзов, которые не выполняли минимальные требования к платежеспособности.

Из 9 нарушителей большинство не привлекает депозиты.

Читайте также: Как рефинансирование кредитов от Ocean. credit помогает выбраться из кредитной ямы

Значительное влияние на агрегированные данные имело непредоставление в I квартале отчетной информации до недавнего времени самым большим кредитным союзом «Громада». В конце 2020 году она признала неработающим весь свой портфель, состоящий преимущественно из бизнес-кредитов в агросекторе (41%). В результате «Громада» понесла убытки в сумме 362 млн грн, а ее капитал стал отрицательным.

В апреле из-за нарушения нормативов Национальный банк приостановил действие лицензий на кредитование и привлечение депозитов этого кредитного союза. Кроме этого, в феврале т. г. ее счета были арестованы Государственной исполнительной службой из-за судебных исков вкладчиков союза. Сложность финансового положения кредитного союза и непредоставление им отчетности, скорее всего, свидетельствует о несостоятельности восстановить приемлемые показатели деятельности. Поэтому следует рассматривать ситуацию на рынке кредитных союзов без учета «Громады».

В то же время достоверность заявленного качества кредитного портфеля кредитных союзов в дальнейшем будет дополнительно проанализирована.

Операционные доходы, в частности чистый процентный доход, несколько сократились по сравнению с предыдущим периодом, однако выросли по сравнению с I кварталом предыдущего года. Это обусловлено увеличением процентного спреда.

Изменения на рынке

В течение последней недели на рынке кредитных союзов произошли следующие изменения:

Кредитный союз «Единение» добровольно отказался от лицензий и попросил об исключении его из Государственного реестра финансовых учреждений. Союз имел две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возвращения. Обе лицензии были аннулированы 23 апреля 2021 года. Обязательства кредитного союза «Единение» составляли 1,33 млн грн (0,08% от общего объема рынка кредитных союзов) по состоянию на 1 января 2021 года, а его активы — 2 млн грн (0,09% от общего объема рынка) .

В то же время на рынок пришел новый кредитный союз «Агро Бизнес Кредит», получивший две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита.

Рейтинг лучших кредитов под 0% * в МФО

Источник: МинФин