Беларусь может ограничить поставки бензина А-95 в Украину

Белорусская нефтяная компания пока не подтверждает поставку бензина марки А-95 для украинских контрагентов на июнь. Об этом изданию enkorr сообщили владельцы терм-контрактов на поставку бензина от БНК.

Фото: mind.ua

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Что известно

«Сегодня нам сказали, что поставок А-95 не будет вовсе. Между тем будет поставлен полный объем А-92», — сказал собеседник enkorr, пожелавший остаться неизвестным.

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По его словам, причины такого решения неизвестны.

«Мы продолжаем переговоры. По нашим данным, Мозырский завод залит бензином», — сообщил второй респондент на условиях анонимности. Он считает, что в случае полного отказа от своих контрактных обязательств репутации надежного поставщика БНК будет нанесен сокрушительный удар.

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«Мы понимаем, что ремонт, что объемы могут быть ограничены, но чтобы вообще закрыть отгрузки и сообщить об этом за три дня до конца месяца — это недопустимо с любой точки зрения. В следующем году с ними просто никто не подпишется», — уверяет собеседник enkorr, считая, что такой демарш может стать поводом для введения ограничительных мер по поставкам из Беларуси.

Чем это грозит

В Консалтинговой группе «А-95» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в 2021 году составили 55 тыс. тонн, что составляет около 50% рынка этой марки.

«Нехватка 50% поставок не может пройти для рынка бесследно. Частично можно перекрыться за счет Литвы, но маловероятно, что завод сможет поставить более 10−15 тыс. тонн. Можно импортировать морем, но таких поставок давно никто не делал, неизвестна техническая возможность оперативно принять и выгрузить такой объем», — прокомментировал директор «А -95» Сергей Куюн.

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Предыстория

Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также вследствие неопределенности с поставками нефти на «Нафтан» после восстановления американских санкций.

По этой причине Мозырский НПЗ перенес начало ремонта с 15 мая на 1 июня. Вероятно, что ремонт продлится один месяц, но, как показывает практика, для полноценного выхода на режим нужно около 1,5 месяца.

По данным консалтингового агентства «А-95», только с 7 по 11 мая бензин и дизель подорожали на 10−50 копеек.

Средний ценник на бензин марки А-95 по стране составил 29,1 гривну, а на дизель — 28,29 гривен, что заключается в условия меморандума заправщиков с Минэкономики.

Цены на топливо

Розничные цены на бензин и автогаз в Украине 28 мая 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо подешевело на 1 копейку.

Средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,17 гривен за литр, на бензин А-95 — 28,93 гривен за литр, на дизельное топливо — 27,34 гривен за литр, на автогаз — 15,71 гривен за литр.

Источник: МинФин