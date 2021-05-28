Tesla хочет купить завод по производству чипов. Задача — преодолеть дефицит полупроводников

Производитель электромобилей Tesla рассматривает возможность купить собственную фабрику по производству чипов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Фото: cnews.com

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Зачем это Илону Маск

Как отмечает FT, для производства электромобилей Tesla нужны микросхемы нового поколения, которые в основном производятся на Тайване и в Южной Корее, но достать их становится все сложнее на фоне глобального дефицита чипов.

Покупка собственной фабрики поможет преодолеть нехватку компонентов, но потребует существенных финансовых вложений, предупреждают эксперты. По словам партнера консалтинговой фирмы Bain в Шанхае Вэлу Синха, многие автопроизводители задумывались о таком шаге, но, «увидев цену фабрики, становились обратно в очередь» к уже действующим на рынке поставщикам чипов.

Завод по производству микросхем, использующий новейшие технологии, может стоить около $20 млрд, а владельцу может понадобиться много времени, чтобы освоиться в управлении таким сложным предприятием, отмечает FT.

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Компания также обсуждает с отраслевыми операторами в Южной Корее, США и на Тайване покупку чипов авансом, чтобы обеспечить себе гарантированные поставки компонентов в будущем.

Впрочем, в Tesla уже есть команда инженеров, которая разрабатывает полупроводники для установленных в электромобилях автономных систем вождения. Свой же интерес к производству компонентов компания продемонстрировала в прошлом году, когда сообщила о планах выпускать собственные аккумуляторы.

Ранее

Аналитики компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. Только в этом году автопром рискует не досчитаться выручки в $110 млрд. Производство автомобилей сократится на 3,9 млн.

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Источник: МинФин