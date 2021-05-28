Главное за неделю: рынок земли, лучшие финансисты, самые крупные дивиденды и квартира на NFT-аукционе

За сколько можно будет купить с/х землю после 1 июля

1 июля в Украине откроется рынок земли. Это значит, что граждане смогут свободно приобретать сельскохозяйственные наделы, в том числе и в инвестиционных целях. Есть ли шанс сбыться этому ценовому прогнозу и сколько можно будет заработать на земле, разбирался «Минфин».

FinAwards 2021: «Минфин» и Finance.ua наградили лучшие финучреждения страны

21 мая состоялось яркое событие — FinAwards 2021. Сайты «Минфин» и Finance.ua традиционно наградили лучших финансистов и назвали самые яркие финансовые продукты года.

Байден заставит ответить за все «грехи» спекулянтов, банкиров и нефтяников

Основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан поделился, какие значимые события на финансовых рынках произошли на этой неделе.

Составлен рейтинг самых крупных плательщиков дивидендов в Украине

Самыми крупными плательщиками дивидендов в Украине оказались горно-металлургические компании. Именно они выплатят своим акционерам, среди которых много олигархов, 40−60 млрд грн дивидендов.

Каждый шестой мелкий банк повысил доходность гривневых депозитов

Максимальная ставка по депозитам в гривне на год выросла с 11% до 11,75% годовых. На вкладах в долларе и евро по-прежнему можно заработать 3,3% годовых. Как за последние две недели поменялись условия размещения вкладов в банках с депозитным портфелем до 1 млрд грн — в новом обзоре «Минфина».

Автокредиты — ставки, взнос и сроки: как банки весной переписали их условия

В Украине начали активно расти объемы автокредитования. Львиная доля рынка приходится на новые автомобили, и здесь ощущается серьезное оживление. «Минфин» собрал информацию об обновленных условиях кредитования водителей.

Как правильно стать рантье на рынке недвижимости: мировая практик

Недвижимость остается самым надежным и понятным для обывателя инвестиционным инструментом. Как сформировать широкий диверсифицированный портфель активов, который бы приносил достаточный доход в любой момент времени, в колонке для «Минфина» рассказал главный аналитик Hug's Артем Щербина.

Импорт авто в Украину вырос. За первый квартал завезли автомобилей на $1,2 миллиарда

В режиме импорта в Украину завезено 136 800 автотранспортных средств на сумму $1,17 млрд в первом квартале 2021 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Госстат.

Сколько банковских отделений останется в Украине

Банки продолжают закрывать отделения. Сейчас их осталось порядка 7 тыс., тогда как на пике было почти 23 тыс. Ориентируясь на зарубежный опыт, «Минфин» разбирался, сколько отделений для Украины в самый раз.

Квартиру в Киеве продадут в качестве коллекционного NFT

Платформа для сделок с недвижимостью Propy выставит на NFT-аукцион квартиру в Киеве, покупку которой в 2017 году оформили с использованием блокчейна.

Источник: МинФин