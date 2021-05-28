FinAwards 2021: Какая компания сделала инвесторам самое лучшее предложение

21 мая в Киеве состоялась церемония FinAwards 2021. Победителем в номинации «Инвестиционное предложение» стала инвесткомпания ICU.

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Лучшим признали инвестпредложение ICU по покупке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке.

Инвестировать можно на следующих условиях:

годовой доход — от 8% до 11,75%;

минимальная сумма инвестиции — 3 тыс. грн.

Доходность зависит от срока вложений. Например, по ОВГЗ на 12 месяцев она составляет 10,25%.

«Награда FinAwards 2021 — еще одно доказательство того, что удобство онлайн-торговли ОВГЗ через ICU Trade в сочетании с высокой надежностью, отсутствием налогов, возможностью досрочной продажи и другими ОВГЗ-приятностями — это именно то, что нужно украинскому инвестору. Мы стали первыми, кто дал частным инвесторам возможность торговать ОВГЗ онлайн с мгновенными расчетами», — прокомментировала «Минфину» победу в номинации начальник отдела брокерского обслуживания клиентов Евгения Грищенко.

Второе место в номинации занял Альфа-Банк, третье — банк «Альянс», которые также сконцентрировали свои усилия на предложениях по ОВГЗ.

Среди шести лучших в этой номинации — страховая компания «АСКА-Життя» с программой накопительного страхования жизни, банк «Кредит Днепр» с предложением на вторичном рынке ОВГЗ и инвестиционная компания Royal Standard Group, предлагающая инвестиции в залоговое кредитование.

Как выбирали победителя

В номинации участвовали любые проекты/предложения по инвестированию от финансовых компаний (кроме банковских вкладов), которые гарантируют частным инвесторам стабильный доход с приемлемым уровнем риска.

Кто выбирал лучших

Победителей выбирали посредством голосования на сайте премии, независимой экспертизы и голосования жюри конкурса.

В экспертное жюри вошли генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины Денис Ястреб, заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров, исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова, президент Украинской ассоциации платежных систем (UAPS) Антонина Мурашко, президент ассоциации ВАФК Алла Савьюк, финансовый директор рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников и др.

О FinAwards

FinAwards — это ежегодный конкурс, который определяет лучших профессионалов финансового сектора Украины и финансовые продукты. Всего были определены лучшие в 21-й номинации и вручены 4 специальные премии.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2021 длился два месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Учредители премии — сайты «Минфин» и finance.ua. Организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий — компания BankOnline.

Как это было в прошлом году

Источник: МинФин