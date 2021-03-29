Сегодня Украина перевела стрелки часов. На час вперед

Верховная Рада Украины и на этот раз не проголосовала за отмену перехода на летнее время, хотя уже пыталась это сделать в 2011 году. Поэтому в сегодняшнюю ночь, с 27 на 28 марта, Украина перевела стрелки часов вперед.

Фото: pxhere.com

7

В стране переводят часы с 1996 года, но одновременно хотят отказаться от этой практики. Впрочем, в марте 2021 года Верховная Рада провалила голосование за законопроект, который отменил бы перевод часов, и отправила его на доработку.

Как переход на летнее время влияет на экономику

По оценкам NRC, Национального научно-исследовательского совета Канады, перевод часов в Европе повышает оборот в сфере досуга на 3%. А по данным автора книги о переводе времени Тафтса Майкла Даннинга, если у американцев появляется дополнительный час после работы, когда на улице еще светло, они идут за покупками. Однако еще одно исследование, проведенное специалистами Университета Северного Техаса, показало, что люди с недостатком сна больше подвержены риску.

«Существенной экономической выгоды от такого перехода нет. Есть преимущества в использовании светлой части дня для отдыха», — ранее заявляли в Национальной академии наук Украины.

Сейчас экономисты считают, что переход на летнее и зимнее время не влияет на потребление электроэнергии, поэтому перевод стрелок часов теряет целесообразность.

Как страны относятся к переходу на летнее время

Сейчас страны мира в основном не переводят часы. Например, Исландия, Беларусь, Казахстан и Россия не переходят на зимнее и летнее время.

Синий цвет — регионы, где применяется переход на летнее время, оранжевый — переход на летнее время был отменен, красный — перехода на летнее время никогда не было.

Фото: Wikipedia

Первой страной в Европе, которая начала переходить на летнее и зимнее время, была Германия. Это произошло во времена Первой мировой войны.

В 2019 году члены Европарламента проголосовали за прекращение практики перевода на летнее и зимнее время с 2021 года. Идею об отмене перевода стрелок часов Еврокомиссия обсуждала с общественностью. 84% опрошенных ее поддержали, пишет thepage.

Правда, этот момент еще обсуждается, поскольку есть опасения, что такой шаг может привести к убыткам экономики.

В Центральной Америке в летнее время переходят только на Кубе, в большей части Мексики и Гондурасе. В США и Канаде часы тоже переводят, однако не во всех штатах.

В Австралии часы переводят частично — только в Северной Территории, Квинсленде и Западной Австралии.

В Африке стрелки часов переводят только в Египте, Тунисе и Намибии. В то же время Кения, Танзания, Сомали и другие страны континента никогда не переходили на зимнее и летнее время.

В Азии не переводят часы в Южной и Северной Корее, Вьетнаме, Афганистане, Индии, Сингапуре, на Филиппинах, в Китае и Японии, а также в некоторых среднеазиатских республиках СНГ.

Контекст

Креативным вдохновителем идеи перехода на летнее время стал Бенджамин Франклин, который озвучил эту идею в 1784 году. Один из отцов-основателей США видел в этом возможность сэкономить.

Его через 120 с лишним лет поддержал британский бизнесмен Уильям Виллетт, который предложил перевести стрелки часов в апреле, чтобы получить дополнительные 210 светлых часов. Эту идею даже обсуждали в британском парламенте.

В 1946 году в декабре Чехословакия попыталась дополнительно перевести часы еще на час назад. Причина — якобы это было настоящее зимнее время. Однако такое произошло только один раз.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Источник: МинФин