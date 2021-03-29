Pfizer начала испытания вакцины от covid-19 на детях от 6 месяцев

Американская фармацевтическая компания Pfizer заявила о начале клинических испытаний своей вакцины от covid-19 на здоровых детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Об этом пишет CNBC.

Фото: ukrinform.ua

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Детально про вакцину

Программа вакцинации детей подразумевает разбивку участников на 3 возрастные группы: от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет. В отличие от взрослых, которые прививаются вакциной в ходе получения двух доз по 30 мкг, дети начнут получать дозу 10 мкг перед постепенным переходом на более высокие дозы.

Первым участникам исследования уже сделаны прививки вакциной, разработанной Pfizer в сотрудничестве с немецким производителем лекарств BioNTech. На первом этапе планируется вакцинация 144 детей. Также на первом этапе исследования компания определит предпочтительный уровень дозировки для всех 3 возрастных групп детей.

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После получения вакцины на следующем этапе испытания исследователи оценят безопасность и эффективность выбранных уровней доз, а подбор участников будут случайным: одни получат вакцины, а другие — плацебо, и лишь спустя 6 месяцев наблюдений дети, получившие плацебо, будут иметь возможность получить вакцину.

Предыстория

Pfizer уже заявила в январе, что в ее испытании вакцины участвовали подростки в возрасте от 12 до 15 лет. В минувший четверг компания сообщила, что «воодушевлена» данными результатов в этой группе и вскоре поделится дополнительной информацией об испытании.

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Другая компания — Moderna, вакцина которой уже разрешена в США, сообщила 16 марта, что она начала тестирование вакцины на детях в возрасте до 12 лет, испытания на детях старше — от 12 до 17 лет — она провела еще в декабре.

Третья компания, вакцина которой тоже разрешена в США — Johnson & Johnson — планирует протестировать свою однодозовую вакцину на младенцах и даже новорожденных после тестирования ее сначала на детях старшего возраста.

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Вакцинация в Украине

24 февраля в Киев доставлена первая партия из 500 тысяч доз индийской вакцины CoviShield, произведенной по лицензии AstraZeneca.

Препарат CoviShield является индийским аналогом вакцины шведско-британского концерна AstraZeneca и производится по его лицензии институтом сывороток Serum Institute of India. 22 февраля препарат был зарегистрирован для экстренного применения в Украине. Ранее индийская вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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В первом и втором кварталах Украина получит 2,2−3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Также страна заключила дополнительные прямые соглашения с индийским Serum Institute на поставку вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и американской NovaVax.

После вакцинации CoviShield в Украине зафиксировано два летальных случая.

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Источник: МинФин