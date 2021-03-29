Картину робота Софии продали за $688 тысяч в виде NFT (видео)

Автопортрет, созданный человекоподобным роботом Софией, был продан на аукционе в виде NFT за $688 тысяч.

Фото: ixbt.com

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Автопортрет, созданный человекоподобным роботом Софией, был продан на аукционе в виде NFT за $688 тысяч. Это первая в истории продажа NFT-произведения, созданного с участием искусственного интеллекта. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о картине

Изображение под названием Sophia Instantiation было создано в сотрудничестве с художником и партнером инвестиционной компании Eterna Capital Андреа Боначето. Боначето создал портрет работа, а потом София сама нарисовала интерпретацию этого изображения.

Sophia Instantiation была выставлена на аукцион как NFT, подтверждающий право собственности на 12-секундный видеоклип, показывающий процесс интерпретации Софией портрета Боначето.

В лот аукциона также включили физическое воплощение картины. Автопортрет был продан в единственном экземпляре.

Робота София

София — робот-гуманоид, созданный в 2016 году компанией Hanson Robotics. Робот София взяла интервью у канцлера Германии, выступила на Неделе моды в Нью-Йорке и на популярном американском шоу The Tonight Show.

NFT-токены уникальны и не поддаются делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

Напомним

NFT стали чрезвычайно популярными, и с их помощью активно продаются в том числе произведения искусства. Объем рынка NFT в феврале вырос до $342 млн, тогда как в декабре был $12 млн.

Основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в виде NFT за $2,9 млн.

Ранее «Минфин» писал, что один из самых известных аукционных домов Christie's впервые в мире выставил на своем аукционе цифровое произведение современного искусства. Цифровое произведение Everydays: The First 5000 Days художника Beeple ушло с молотка за $69,3 млн.

Позже, художник Beeple (настоящее имя Майкл Винкельман) продал NFT-токен, привязанный к своей картине «OCEAN FRONT», за $6 млн.

Источник: МинФин