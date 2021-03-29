57% украинцев не знают, как защитить свои платежные данные и избежать мошенничества в интернете

Все больше украинцев выбирают онлайн-шопинг как удобный способ приобретения товара — почти 40% пользователей покупают в интернете ежемесячно, а 70% – тратят более 500 грн за одну покупку. Однако большинство украинцев, а именно 57% опрошенных, не знают ни одного способа защиты своих аккаунтов и платежных данных. Такие сведения приводит аналитическая служба OLX согласно результатам опроса 11 360 пользователей интернета в марте 2021 года.

Фото: ukranews.com

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В то же время большинство украинцев не знают, как защитить свои платежные данные, а каждый третий готов перевести деньги на карту незнакомому человеку. В киберполицию в случае преступления обращается только каждый пятый.

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Тенденции онлайн-шопинга украинском

Ежемесячно онлайн покупают 40% украинских интернет-пользователей, а раз в квартал — каждый четвертый (23,4%). Доля тех, кто заказывает товары раз в полгода или раз в год, составляет 15% и 11% соответственно.

Подавляющее большинство — 62% украинцев покупают на крупных онлайн-платформах, а в небольших интернет-магазинах и соцсетях — еще по 24% и 22% соответственно.

Больше всего при этом обращают внимание на отзывы о продавце (56%), надежность сайта (54%), метод оплаты (47%) и дешевизну товара (37%). А вот скорость доставки является приоритетной только для 10% покупателей.

Обычно украинцы тратят в интернете за раз суммы, превышающие 500 грн:

до 100 грн — 4%;

до 500 грн — 27%;

до 1000 грн — 36%;

на 1000 грн и больше — 33%.

Весомая часть покупателей (71%) предпочитает наложенный платеж, но каждый третий готов сделать предоплату — перевести всю сумму за товар на счет незнакомому продавцу и после этого ждать покупку.

Мошеннические тренды украинского онлайн-шопинга

Что такое социальная инженерия (психологические манипуляции, когда мошенник притворяется продавцом/покупателем или сотрудником полиции/банка/службы поддержки) понимают только 13% пользователей интернета. 52% опрошенных украинцев не знают, что такое фишинг (кибератака с применением сайтов-подделок).

«Поэтому в условиях растущей популярности онлайн-шопинга, украинцам необходимо всегда быть внимательными, своевременно реагировать и знать базовые правила кибербезопасности», — объясняет Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украины.

По данным Ассоциации ЕМА, в 2020 году с помощью социнженерии интернет-мошенники обманули украинцев на 252 млн грн, а главными методами преступников стали фишинговые атаки, размещение несуществующих товаров и телефонное мошенничество.

С 2020 года количество фишинговых атак на обычных пользователей только растет, но процент украинцев, которые считают, что могут стать жертвой преступников, уменьшился с 75% до 61%. В то же время нежелание обращаться в службу поддержки и к правоохранителям создает большое поле для мошеннических маневров.

«Каждый третий украинец, который столкнулся с фишингом в интернете, теряет свои деньги. При этом пользователи отдают свои платежные данные самостоятельно — поверив мошеннику, который притворяется другой стороной в осуществлении онлайн-сделки и убеждает перейти по ссылке в постороннем мессенджере. По нашему опросу, 31% респондентов попадали на мошеннический сайт-копию именно по ссылке, направленной в мессенджере (Viber, Telegram, WhatsApp). Также люди теряют средства, переходя по ссылке с SMS, которые «гарантируют им призы за участие в конкурсах», — подчеркивает эксперт

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При этом в случае мошенничества лишь 2 из 10 человек обращаются в киберполицию, в банк — 3 из 10, а в службу поддержки — половина респондентов. Около 40% участников опроса попытаются решить проблему самостоятельно или же расскажут о ней родным.

Как защититься от мошенников

В OLX добавили, что лучшая защита от мошенников — это внимательность пользователей и знание базовых правил безопасности:

Всегда знакомиться с правилами платформ, где планируете что-то покупать.

Не переходить по сторонним ссылкам, которые присылают незнакомцы в мессенджерах.

Отказываться обсуждать детали сделки в сторонних мессенджерах — только чат платформы может точно гарантировать защиту.

Не разглашать свои персональные/платежные данные.

Сообщать о нарушениях в киберполицию и службы поддержки. В случае разглашения платежных данных — обратиться в банк.

Чтобы научить украинцев правилам безопасности в интернете, OLX объявил 2021-й «Годом безопасности» и запустил образовательный проект Онлайн [по] талант

Контекст

OLX — один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База ресурса насчитывает почти 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц.

Источник: МинФин