В Минздраве уточнили перечень «красных» регионов. После увеличения до 13 в субботу их оставили 10
Министерство здравоохранения во второй раз за 27 марта обновило перечень регионов Украины согласно ситуации с covid-19. Количество областей в «красной» зоне сократилось с 13 до 10, то есть их стало меньше половины, что раньше называли условием введения локдауна. Об этом свидетельствуют данные, обновленные на сайте Минздрава 27 марта.
Фото: pravda.com.ua
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Какие области какого цвета
Красным цветом в таблице индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением covid-19 по состоянию на 27 марта выделены Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Из «красной» зоны изъяли Ривненскую, Черкасскую и Черниговскую области — во всех три дня подряд фиксируют не больше допустимых 60 госпитализаций на 100 тыс. населения. Теперь они находятся в «оранжевой» зоне.
На «оранжевом» уровне 14 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
«Желтой» осталась только одна область — Херсонская.
Однако «зеленых» регионов в Украине нет.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины регионов (то есть 13 или большинство из 25) окажется в «красной» зоне.
При этом в Черниговской области с 29 марта вводятся ограничения «красной» зоны. Такие же ограничения действуют в Николаевской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и Киеве.
Кроме того, города и районы могут по своему усмотрению усиливать карантин, если ситуация с коронавирусом у них ухудшается. Среди последних крупных населенных пунктов, которые это сделали, — Тернополь и Хмельницкий.
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В каких областях будут действовать ограничения железнодорожного сообщения
Укрзализныця предупредила украинцев о новых правилах пассажирских перевозок в «красных» зонах карантина из-за эпидемии covid-19. Об этом говорится на официальном портале перевозчика.
По решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пассажирские перевозки в «красных» зонах карантина будут осуществляться по новым правилам.
Черниговская область
Ограничивать железнодорожное движение в регионе пока не планируют. В течение следующей недели будут доработаны вопросы безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима. Ограничения высадки-посадки не вводятся.
Николаевская область
До 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, но ситуация может измениться.
Львовская область
Высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничены, как минимум, до 30 марта включительно.
Киев и Киевская область, Сумская и Одесская области
Ограничений высадки-посадки нет.
Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области
Продажа билетов ограничена, ограниченные высадка-посадка в этих регионах продлена до 6 апреля включительно. Назначены 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.
Коронавирус в Украине: что известно
Сегодня, 28 марта, в Украине выявлены следующие данные за сутки:
- 11 932 новых случая коронавирусной болезни;
- выздоровело 3 343 человека;
- умерли 203 человека.
С начала пандемии в Украине выявлены по состоянию на 28.03.21 больные covid-19 1 644 063 человек, выздоровевших — 1 300 625, летальных случаев — 31 954.
23 марта глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время не будут вводить. Ограничения могут вводиться только в отдельных регионах, где будет увеличиваться количество больных и госпитализаций.
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Источник: МинФин