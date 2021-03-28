В Минздраве уточнили перечень «красных» регионов. После увеличения до 13 в субботу их оставили 10

Министерство здравоохранения во второй раз за 27 марта обновило перечень регионов Украины согласно ситуации с covid-19. Количество областей в «красной» зоне сократилось с 13 до 10, то есть их стало меньше половины, что раньше называли условием введения локдауна. Об этом свидетельствуют данные, обновленные на сайте Минздрава 27 марта.

Фото: pravda.com.ua

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Какие области какого цвета

Красным цветом в таблице индикаторных показателей для определения регионов со значительным распространением covid-19 по состоянию на 27 марта выделены Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

Из «красной» зоны изъяли Ривненскую, Черкасскую и Черниговскую области — во всех три дня подряд фиксируют не больше допустимых 60 госпитализаций на 100 тыс. населения. Теперь они находятся в «оранжевой» зоне.

На «оранжевом» уровне 14 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

«Желтой» осталась только одна область — Херсонская.

Однако «зеленых» регионов в Украине нет.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун, если более половины регионов (то есть 13 или большинство из 25) окажется в «красной» зоне.

При этом в Черниговской области с 29 марта вводятся ограничения «красной» зоны. Такие же ограничения действуют в Николаевской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской областях и Киеве.

Кроме того, города и районы могут по своему усмотрению усиливать карантин, если ситуация с коронавирусом у них ухудшается. Среди последних крупных населенных пунктов, которые это сделали, — Тернополь и Хмельницкий.

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В каких областях будут действовать ограничения железнодорожного сообщения

Укрзализныця предупредила украинцев о новых правилах пассажирских перевозок в «красных» зонах карантина из-за эпидемии covid-19. Об этом говорится на официальном портале перевозчика.

По решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пассажирские перевозки в «красных» зонах карантина будут осуществляться по новым правилам.

Черниговская область

Ограничивать железнодорожное движение в регионе пока не планируют. В течение следующей недели будут доработаны вопросы безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима. Ограничения высадки-посадки не вводятся.

Николаевская область

До 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, но ситуация может измениться.

Львовская область

Высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничены, как минимум, до 30 марта включительно.

Киев и Киевская область, Сумская и Одесская области

Ограничений высадки-посадки нет.

Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области

Продажа билетов ограничена, ограниченные высадка-посадка в этих регионах продлена до 6 апреля включительно. Назначены 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.

Коронавирус в Украине: что известно

Сегодня, 28 марта, в Украине выявлены следующие данные за сутки:

11 932 новых случая коронавирусной болезни;

выздоровело 3 343 человека;

умерли 203 человека.

С начала пандемии в Украине выявлены по состоянию на 28.03.21 больные covid-19 1 644 063 человек, выздоровевших — 1 300 625, летальных случаев — 31 954.

23 марта глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что общенациональный локдаун в Украине в ближайшее время не будут вводить. Ограничения могут вводиться только в отдельных регионах, где будет увеличиваться количество больных и госпитализаций.

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Источник: МинФин