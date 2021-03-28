Один из самых редких драгоценных металлов обогнал биткоин по скорости подорожания

С начала января иридий вырос в цене на 131%, тогда как биткоин — на 85%. Об этом пишет Thepage со ссылкой на Bloomberg.

Фото: 10factov.net

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Что повлияло на цены

Стоимость иридия растет из-за перебоев в поставках 2020 года. Кроме того, на металл высокий спрос — он нужен, например, для производства электронных дисплеев и свечей зажигания.

Сейчас иридий стоит $6 тыс. за унцию (28,3 г), то есть почти в три раза дороже золота, которое стоит $ 1734 за тройскую унцию (31,1 г).

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Что известно о металле

Иридий — один из самых редких драгоценных металлов на Земле. Его получают как побочный продукт при очистке палладия и платины. Купить иридий на бирже или через биржевой фонд нельзя.

Некоторые крупные инвесторы покупают его непосредственно у производителей, а индивидуальные инвесторы могут рассчитывать только на предложение нескольких дилеров и могут приобрести иридий в виде слитков.

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Спрос на иридий не успевает за предложением. Его мировое производство составляет лишь около 250 тыс. унций, или чуть более 7 тонн в год.

В последнее время вместе с иридием выросли цены и на другие металлы платиновой группы. Так, стоимость родия достигла рекордных $ 29 800 за унцию, а цена рутения обновила максимум за 13 лет. Палладий сейчас торгуется недалеко от максимальных значений.

Источник: МинФин