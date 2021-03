Нефть снова дорожает из-за аварии в Суэцком канале

Цена нефти Brent за день торгов 26 марта выросла на $2,8 — до $64,63 за баррель (+4,53%). Фьючерсы на нефть WTI выросли на $2,77 — до $61,13 за баррель (+4,8%). Об этом свидетельствуют данные портала Markets Insider, пишет Укринформ.

Такой рост цен на нефть происходит на фоне предположений экспертов, что для разблокировки Суэцкого канала, где застряли, в том числе, танкеры с нефтью и сжиженным газом, могут потребоваться недели.

Потери мировой торговли

Из-за пробок в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере $400 млн каждый час. Эта сумма основывается на стоимости товаров, перемещаемых на судах по каналу ежедневно.

Через канал проходит около 12% всех мировых поставок.

Аналитики страховой компании Allianz подчеркнули, что «Суэцкий канал — это ворота при передвижении грузов между Европой и Азией, он принял, например, более 19 тыс. судов в 2019 году, или 1,25 млрд тонн грузов. Это составляет около 13% мировой торговли, поэтому любое блокирование, вероятно, будет иметь значительное влияние».

Эксперты объяснили, что блокировка канала приведет к сбоям в цепочке поставок товаров в разные страны. Таким образом, годовой показатель роста мировой торговли еженедельно станет падать на 0,2−0,4 п. п., а в целом за год — примерно на 1,4 п. п., или $230 млрд в денежном выражении.

Еженедельные потери из-за пробки в Суэцком канале в Allianz оценили в $6−10 млрд.

Специалисты заявляют, что перебои с поставками уже в полной мере ощутили американские импортеры. Пробка повлияла и на импортную торговлю с Ближнего Востока и Индии. Кроме того, в Суэцком канале «законсервированы» и пустые контейнеры, которые крайне необходимы для китайского экспорта.

Во Всемирном совете судоходства отмечают, что суточная пропускная способность канала составляет 106 судов, и каждый лишний день простоя потребует все больше времени для восстановления поставок.

Что произошло

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту полностью заблокировало движение Суэцким каналом, который соединяет Средиземное и Красное моря.

Судно Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine попыталось развернуться и село на мель в узком судоходном Суэцком канале около 7:40 еще во вторник, 23 марта. Контейнеровоз блокирует в обоих направлениях транзит через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэце, заблокировал в канале более 300 судов. По словам экспертов, каждый день простоя Ever Given «добавляет задержек для нормального грузопотока». Они прогнозируют возникновение новых проблем с поставками.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может потребоваться несколько недель, поскольку судно придется разгрузить.

Контекст

Судно Ever Given, которое ходит под флагом Панамы, имеет 400 м в длину, 60 м в ширину и рассчитано на 200 тыс. тонн груза.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

