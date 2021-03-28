Каждый пятый пенсионер получает меньше 2 тысяч в месяц — Пенсионный фонд

По состоянию на 1 января 2021 года доля пенсионеров, получающих наименьшую пенсию до 2 000 грн, сократилась до 17% по сравнению с 35% в 2020 году. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Фото: glavcom.ua

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Ключевые цифры Пенсионного фонда

Согласно данным ПФУ, в 2020 году размер минимальной пенсионной выплаты составлял 1 638 грн, в 2021 году минимальная пенсия увеличилась на 130 грн и составила 1 769 грн.

При этом средний размер пенсии в 2020 году составлял 3082 грн. В 2021 году он увеличился на 424 грн — до 3507 грн.

Остальная разбивка пенсионных платежей по размерам по сравнению с 2020 годом осталась неизменной:

41,2% пенсионеров получают пенсии от 2 000 до 3 000 грн;

19% – от 3 000 до 4 000 грн;

8,1% – от 5 000 до 10 000 грн;

3% – от 10 000 грн и выше.

Контекст

По данным Министерства соцполитики, в 2020 году среднюю пенсию удалось увеличить на 400 грн до 3410 грн: повышение получили 10 млн украинских пенсионеров.

На 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине составляет 3508 грн.

В 2020 году Пенсионный фонд Украины десять раз пересчитывал пенсии для разных категорий граждан

В Минсоцполитики заявили, что порядка 60%, или 6,5 млн, украинских пенсионеров получают государственные пенсии в размере до 3000 грн.

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Источник: МинФин