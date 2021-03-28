Итоги недели с Михаилом Федоровым

Запад и Китай обменялись санкциями. Европа остается на карантине. А в США инвесторы еще не определились с тем, что для них важнее — будущие повышение налогов или успехи вакцинации.

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Северная Америка

Помощь и налоги

По информации The New York Times, Белый дом рассматривает возможность потратить $3 трлн. в рамках очередного пакета помощи экономике США, связанному с расходами на инфраструктуру. Эта цифра превзошла все ожидания: большинство инвесторов на Уолл-стрит ожидали пакет помощи, не превышающий $2 трлн.

Но информация вызвала у инвесторов противоречивые чувства. Поскольку рынок стал понимать, что вместе с новыми деньгами Байден начнет повышать и налоги. Косвенно это подтвердила глава Казначейства США Джанет Йеллен в своем выступлении во вторник. Она заявила, что экономика все еще находится в кризисе и планы по повышению налогов для финансирования новых государственных расходов разрабатываются.

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Поскольку новости по пакету помощи и налогам поступали постепенно, реакция рынка на них менялась. В понедельник эти новости были более позитивными, но после выступления Йеллен рынок поменял свои взгляды.

Глава ФРС заговорил об ужесточении политики

Во вторник и среду, выступая в Конгрессе и Сенате, глава ФРС заявил, что восстановление экономики США идет быстрее, чем ожидалось, и, похоже, набирает силу. Но оно еще далеко от завершения. Поэтому ФРС продолжит поддерживать экономику столько, сколько потребуется.

В этом заявлении не было ничего принципиально нового. Но уже в четверг в интервью на радиостанции National Public Radio Пауэлл сказал, что «со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации».

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Хоть обозначенная главой ФРС перспектива еще достаточно далека, слова Пауэлла чуть не обвалили фондовые рынки США, в особенности так называемые «акции роста». Ведь глава ФРС впервые за несколько лет заговорил об ужесточении политики ФРС. От обвала рынок спасли слова президента США Джо Байдена.

Успехи вакцинации

В четверг Джо Байден дал свою первую пресс-конференцию в качестве президента США. Ключевым для финансовых рынков оказалось его заявление о том, что уже на прошлой неделе в США было вакцинировано 100 млн. человек, то есть почти треть населения. Далее Байден удваивает свои прошлые цели, ставя теперь задачу вакцинировать 200 млн. американцев уже к маю.

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Это вселило в рынок уверенность в завтрашнем дне и в скором завершении пандемии. За счет этого, в первую очередь, так называемые циклические акции стали активно расти. А рынок в целом смог избежать падения после слов Джерома Пауэлла.

Февраль оказался слабым для экономики

По данным, вышедшим в пятницу, доходы американцев в феврале упали на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это рекордное падение было связано с сокращением правительственной помощи по ранее принятым программам. А пакет на $1,9 трлн. в феврале еще не был принят.

Расходы населения в прошлом месяце снизились на 1%, что явилось максимальным темпом с апреля 2020 года и было обусловлено плохими погодными условиями.

В свете принятого нового пакета мер помощи эти данные уже можно считать устаревшими. Но они дают ответ на вопрос, почему в феврале инфляция в США была еще слабой. На фоне такого слабого февраля рост уровня потребительских цен на 1,7% в годовом выражении уже не кажется слабым.

Банк Канады готов к сворачиванию стимулов

Банк Канады объявил о постепенном сворачивании программы по количественному смягчению. Регулятору уже принадлежит 35% государственного долга Канады и это вызывает беспокойство. Также, по словам заместителя управляющего Банка Канады Тони Гравелла, регулятора беспокоит возросшая активность на рынке недвижимости. Цены на жилье в Канаде в феврале подскочили на 25% по сравнению с прошлым годом и на 9% по сравнению с январем.

Европа

Еврокомиссия констатировала третью волну COVID-19

Страны ЕС столкнулись с третьей волной пандемии коронавируса, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель решили продолжить локдаун до 18 апреля.

Апрель уже будет пятым месяцем карантинных ограничений в Германии. На этом фоне экономические прогнозы по экономике ЕС закономерно только ухудшаются. А восстановление откладывается.

Экономика Европы проигрывает другим крупным экономикам и курс евро, который до этого не был восприимчив к «ковидным» проблемам экономики ЕС, уже не может игнорировать этот вопрос, а потому снижается к доллару США.

Азия

Китай на пути санкций

США, Европейский Союз, Великобритания и Канада ввели санкции против нескольких чиновников Китая из-за нарушения прав уйгуров. Санкции включают запрет на поездки и заморозку активов. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал геноцидом политику Китая в отношении уйгурского меньшинства. По данным правозащитников, по меньшей мере 1 миллион уйгуров содержатся в лагерях по «перевоспитанию» в Синьцзяне.

В ответ Китай применил ограничения против членов Европейского парламента, дипломатов и аналитических центров Европы. Также под ответные санкции попали несколько членов британского парламента.

На этом фоне китайские рынки на этой неделе были под давлением продаж.

Запад ищет методы давления на Китай

По сообщению CNBC, американские власти пригрозили запретить биржевые торги акциями технологических компаний из Китая. В результате 25 марта Гонконгская биржа вынуждена была остановить торги акциями четырех компаний технологического сектора из-за обвала их цен. Среди этих компаний — акции Alibaba, JD.com, Baidu и NetEase.

Чем жил мир

Обвал турецкой лиры

В понедельник курс турецкой лиры обвалился после увольнения главы Центрального банка Турции. Причиной стало повышение ключевой ставки центробанка страны. На минимуме в понедельник турецкая лира теряла к доллару 17%.

В глазах рынка смена главы ЦБ стала четким сигналом того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет идти на повышение ставки ради сдерживания инфляции. Также эта ситуация показала полную зависимость Ц Б Турции от воли главы турецкого государства.

Блокировка Суэцкого канала ударит по рынку энергоносителей

Из-за аварии 400-метрового контейнеровоза Ever Given движение в Суэцком канале было заблокировано. По сообщению Bloomberg, разблокировка Суэцкого канала займет не менее недели. Из-за этого в пробке встало огромное количество судов. Доставка контейнеров из Китая в Европу подорожала в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ежедневно через Суэцкий канал проходит примерно 30% мирового объема морских контейнеров. Это около 12% общего объема всей мировой торговли. Через канал также проходит 10% мирового объема нефти.

Блокировка такого объема грузопотоков в перспективе может вызвать временный дефицит многих товаров.

Больше всего опасений высказывается по поводу того, что нарушение логистики может негативно сказаться на уровне инфляции в апреле и мае. Периоде, когда аналитики ждут ее резкого всплеска в годовом выражении, ввиду низкой базы образовавшейся год назад из-за пандемии.

Источник: МинФин