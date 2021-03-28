Интерес к биткоину подогревается экономическим кризисом и пандемией — Soros Fund Management
Биткоин мог бы остаться второстепенным активом, если бы не пандемия и последовавший за ней мировой экономический кризис. Об этом в комментарии Bloomberg заявила главный инвестиционный директор Soros Fund Management Дон Фицпатрик, пишет forklog.com.
Фото: hashtelegraph.com
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Биткоин — биржевой товар
По словам Фицпатрик, денежная масса в США увеличилась на 25% с прошлого года. Поэтому текущая ситуация является переломной для биткоина.
«Это приводит к реальным опасениям, что выпущенные государством валюты будут обесцениваться», — отметила она.
Для себя инвестиционный директор определяет биткоин не как валюту, а как биржевой товар, который легко хранить и передавать.
Она добавила, что инфраструктура вокруг криптовалют в настоящий момент весьма интересна и Soros Fund Management инвестирует в нее.
Ранее
В марте семейный офис Сороса инвестировал в поставщика криптоданных Lukka. В общей сложности компания привлекла $53 млн в раунде финансирования Серии D.
Источник: МинФин