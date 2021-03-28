Финансы

Интерес к биткоину подогревается экономическим кризисом и пандемией — Soros Fund Management

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Биткоин мог бы остаться второстепенным активом, если бы не пандемия и последовавший за ней мировой экономический кризис. Об этом в комментарии Bloomberg заявила главный инвестиционный директор Soros Fund Management Дон Фицпатрик, пишет forklog.com.

Фото: hashtelegraph.com

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Биткоин — биржевой товар

По словам Фицпатрик, денежная масса в США увеличилась на 25% с прошлого года. Поэтому текущая ситуация является переломной для биткоина.

«Это приводит к реальным опасениям, что выпущенные государством валюты будут обесцениваться», — отметила она.

Для себя инвестиционный директор определяет биткоин не как валюту, а как биржевой товар, который легко хранить и передавать.

Она добавила, что инфраструктура вокруг криптовалют в настоящий момент весьма интересна и Soros Fund Management инвестирует в нее.

Ранее

В марте семейный офис Сороса инвестировал в поставщика криптоданных Lukka. В общей сложности компания привлекла $53 млн в раунде финансирования Серии D.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
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