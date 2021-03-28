Банк Англии выпустит 50-фунтовую полимерную банкноту с портретом великого шифровальщика

Банк Англии представил дизайн своей новой 50-фунтовой банкноты с портретом Алана Тьюринга, взломавшего «Энигму» во время Второй мировой войны. В банке утверждают, что эта банкнота обладает самой высокой степенью защиты от подделки, пишет ProFinance.

Фото: bbc.com

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Что известно о Тьюринге

Регулятор представил дизайн 50-фунтовой купюры с изображением пионера криптографии Алана Тьюринга.

«Алан Тьюринг возглавил команду взломщиков кодов, разработавших машину, с помощью которой удалось сделать, казалось бы, невозможное — взломать код немецкой шифровальной машины „Энигма“. Пока Тьюринг и его коллеги не изобрели эту машину, британская разведка взламывала немецкие коды вручную при помощи дешифровщиков», — отметил управляющий Банка Англии Эндрю Бейли.

На банкнотах нанесены изображения, связанные с Тьюрингом, математиком и отцом искусственного интеллекта, включая технические чертежи его машины для взлома кода Энигма и дату его рождения в двоичном коде. Машина Тьюринга считается прообразом современных компьютеров, а его работы, посвященные способности машины мыслить, легли в основу искусственного интеллекта.

Личность ученого была выбрана после публичных номинаций и кампании за большее разнообразие британской валюты.

«Как отметил художник Энтони Гормли, Алан Тьюринг открыл дорогу из индустриальной в информационную эпоху. Помещая его изображение на новую 50-фунтовую банкноту, мы отдаем дань его достижениям», — добавил Бейли.

Тьюринг был осужден за гомосексуализм в 1952 году и посмертно помилован в 2013-м. Он покончил с собой из-за событий, связанных с его арестом, не дожив две недели до 42 лет.

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Что известно о 50-фунтовой банкноте

Банкноты с Аланом Тьюрингом будут запущены в печать 23 июня. Таким образом центральный банк Великобритании завершит переход с бумажных на полимерные банкноты.

В Банке Англии отметили, что банкнота будет иметь два окна и двухцветную фольгу, что затруднит подделку. На нее также будет нанесена голограмма, которая меняется между словами «пятьдесят» и «фунты» при наклоне банкноты из стороны в сторону. Тактильная функция поможет определить номинал слабовидящим.

Банкнота номиналом 50 фунтов используется в быту крайне редко. Это купюра с самым высоким номиналом, и ее зачастую используют в качестве средства сбережения. Еще опрос 2013 года показал, что почти треть людей никогда не пользовались этими банкнотами, но ожидается, что в ближайшие годы тираж купюр с высоким номиналом увеличится на фоне инфляции британского фунта стерлингов.

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В целом использование наличных денег в Великобритании снизилось во время пандемии коронавируса. Все больше потребителей предпочитают расплачиваться картами или бесконтактными способами, а также делать покупки в интернете. Однако общая стоимость банкнот в обращении выросла. Это связано с тем, что люди склонны копить наличность в период высокой неопределенности.

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Источник: МинФин