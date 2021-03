У Сороса назвали новую угрозу для биткоина

Появление цифровых валют центральных банков (CBDC) станет угрозой для биткоина, но не сможет искоренить его полностью. Об этом заявила в интервью Bloomberg инвестдиректор Soros Fund Management Дон Фицпатрик, пишет РБК.

Эра цифрового юаня

Она предупредила, что CBDC появятся раньше, чем ожидается. Фицпатрик выделила цифровой юань.

Пандемия и экономический кризис привели к тому, что игроки с Уолл-стрит начали воспринимать криптовалюту всерьез. В другом случае она могла остаться в статусе второстепенного актива, отметила Фицпатрик.

По ее словам, инвесторы начали проявлять интерес к биткоину из-за опасений касательно обесценения фиатных валют.

Что говорят о курсе биткоина

Ранее в интервью FamilyOffice, глава компании MicroStrategy Майкл Сейлор заявил, что курс биткоина в будущем может достигнуть $5 млн.

Председатель Банка Норвегии Ойстейн Олсен, уверен, что биткоин никогда не заменит деньги, контролируемые центральными банками.

Цифровой юань

Ранее «Минфин» писал, что правительство Китая выделит около $1,5 млн в рамках ограниченного тестового использования цифровой валюты центрального банка. Это третье серьезное испытание национальной цифровой валюты, которая разрабатывается Народным банком Китая.

Китай начал разрабатывать национальную цифровую валюту в сентябре 2019 года. В отличие от известных цифровых валют, таких как биткоин, валюта, которая разрабатывается центробанком Китая, контролируется единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.

Пилотный проект по тестированию цифрового юаня включен в государственный план, как и указано в опубликованном ранее документе о создании в Пекине и других городах «особых тестовых зон свободной торговли».

Китай возглавляет список стран, которые дальше всех продвинулись на пути запуска суверенных цифровых валют: Пекин уже провел соответствующие тесты в больших городах, включая Шэньчжэнь, Чэнду и Ханчжоу.

Запуск цифрового юаня позволит Пекину ужесточить контроль за денежными потоками, повысит эффективность трансграничных платежей и упростит процесс интернационализации юаня, говорится в недавнем отчете HSBC. Китайская система трансграничных платежей CIPS и сотрудничает, и конкурирует со SWIFT на фоне напряженности, выросшей между США и Китаем.

