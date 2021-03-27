Сколько будет стоить газ в апреле. Поставщики опубликовали цены

Поставщики природного газа опубликовали стоимость газа на апрель. Большинство поставщиков решили сохранить цены на газ на уровне 6,99 грн куб. Об этом сообщает ГазПравда.

Фото: mind.ua

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Кто и какие цены предлагает

Самую высокую цену пока предлагает ООО «Азовгаз» (8,85 грн/куб). Самый дешевый газ предлагают ООО «Эру Трейдинг» и ООО «Эру людям» (6,75 грн/куб).

Также свои цены опубликовали ООО «Нафтогаз поставки» (7,92 грн/куб), ООО «Маргаз» (8,25 грн/куб), ООО «Кировоградская СЭК» (8,27 грн/куб) и ООО «Черновицкая СЭК» (8,30 грн/куб).

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН

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Напомним

Правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

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Источник: МинФин