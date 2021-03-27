Рейтинг застройщиков от «Минфина»: кто построил больше всех домов в пригороде Киева

В целом рейтинг изучал новостройки в 30 населенных пунктах вокруг Киева в радиусе 80 км и зафиксировал такие данные. Во втором полугодии прошлого года застройщики столичного пригорода сдали в эксплуатацию в два раза больше домов, чем в первом полугодии — 54 против 36. Эти цифры «Минфин» представляет в восьмом рейтинге застройщиков пригорода Киева.

Фото: lun.ua

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Лидеры рейтинга

Неизменными лидерами рейтинга остаются девелоперы Атлант и Martynov Real Estate.

Больше квадратных метров в Киевской области сдала компания Атлант. За полгода она ввела в эксплуатацию три ЖК в Броварах, Новоселках и Коцюбинском.

Martynov Real Estate переместился на вторую строчку. Компания сдала два ЖК в Софиевской Борщаговке общей площадью 69,2 тыс. «квадратов». Martynov Real Estate лидировал в двух наших предыдущих рейтингах и имел все шансы стать первым и на этот раз, если бы был более открытым. В результате «Минфину» не удалось посчитать итоговое количество общей площади квартир, введенных застройщиком в эксплуатацию.

Третью позицию занял новичок нашего рейтинга — Уютный квартал. Он сдал дома в жилом комплексе с таким же названием, который размещается на Софиевской Борщаговке.

Топ-5 замыкает ДСК-Жилстрой и застройщик «Софиевские липки». Они пополнили жилой фонд Вышгорода и Софиевской Борщаговки на 36,6 и 17,6 тыс. кв. м соответственно.

Место в

рейтинга Застройщик Общая площадь,

кв. м Количество ЖК 1 Атлант 89766 3 2 Martynov Real Estate 69225,9 2 3 ЖК Уютный квартал 45 657,80 1 4 ДСК-Жилстрой 36 642,50 2 5 ООО «Софиевские липки» 17 586,30 1

Самыми быстрыми темпами застраивается Софиевская Борщаговка и Ирпень: здесь построено 10 и 7 ЖК соответственно.

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Антилидеры рейтинге

Однако не все застройщики характеризуется своевременной сдачей объектов — вовремя были завершены дома только в семи жилых комплексах. Хотя затягивают со сроками сдачи почти все. Однако есть антилидеры рейтинга застройщиков, квартиры от которых инвесторы ждали дольше всего:

ЖК Жасмин в Ирпене;

ЖК Одесский квартал в Крюковщине;

ЖК Столичный;

дом № 20 в Василькове.

Эти новостройки были введены в эксплуатацию с опозданием более 3 лет.

Настоящими «рекордсменами» запуска в эксплуатацию стали ЖК Спутник-Теремки в Гатном — 4,5 года и Ж К Уюткино в Борисполе — 7 лет.

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Плюсы и минусы рынка

Эксперты недвижимости отмечают такие негативные факторы, имеющие место на рынке:

недостаток средств, как только приостанавливаются продажи квартир — у застройщика часто отсутствуют собственные ресурсы;

реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции — сегодня работает только Реестр строительной деятельности, но и к нему у застройщиков много вопросов;

изменение заказчика строительства, не предусмотренное в договоре;

ограничение доступа к информации о новостройке или непрозрачная либо неполная информация, которую должен знать инвестор новостройки;

неожиданное изменение количества квартир в доме, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру дома и придомовые сети;

изменение целевого назначения земельного участка.

Поэтому эксперты советуют инвесторам перед заключением договора тщательно проверять застройщика: его права на земельный участок, целевое назначение земельного участка, разрешительные документы. «Инвестировать в строительство до момента, когда застройщик получит разрешение именно на жилой дом не стоит, поскольку существует риск, что проблемы свои застройщик не решит и они станут проблемами инвестора», — объясняет член Ассоциации юристов Украины, старший юрист Totum LF Тарас Бондаренко.

«Стоит также найти этот земельный участок и на Публичной кадастровой карте Украины и проверить права застройщика на нее, а также категорию, к которой участок принадлежит. Ведь строительство жилого дома является законным, только если земельный участок относится к жилой застройке», — объясняет юрист Moris Group Зореслава Кудыба.

Правда, существует и большой плюс. По словам члена Ассоциации юристов Украины, старшего юриста ЮК Sayenko Kharenko Елены Денисовой, несколько упрощена процедура получения сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию, принадлежащих к классу последствий СС1 и СС2.

Полностью рейтинг застройщиков от «Минфину» читайте здесь

Источник: МинФин