Рейтинг застройщиков от «Минфина»: кто построил больше всех домов в пригороде Киева
В целом рейтинг изучал новостройки в 30 населенных пунктах вокруг Киева в радиусе 80 км и зафиксировал такие данные. Во втором полугодии прошлого года застройщики столичного пригорода сдали в эксплуатацию в два раза больше домов, чем в первом полугодии — 54 против 36. Эти цифры «Минфин» представляет в восьмом рейтинге застройщиков пригорода Киева.
Фото: lun.ua
1
Лидеры рейтинга
Неизменными лидерами рейтинга остаются девелоперы Атлант и Martynov Real Estate.
Больше квадратных метров в Киевской области сдала компания Атлант. За полгода она ввела в эксплуатацию три ЖК в Броварах, Новоселках и Коцюбинском.
Martynov Real Estate переместился на вторую строчку. Компания сдала два ЖК в Софиевской Борщаговке общей площадью 69,2 тыс. «квадратов». Martynov Real Estate лидировал в двух наших предыдущих рейтингах и имел все шансы стать первым и на этот раз, если бы был более открытым. В результате «Минфину» не удалось посчитать итоговое количество общей площади квартир, введенных застройщиком в эксплуатацию.
Третью позицию занял новичок нашего рейтинга — Уютный квартал. Он сдал дома в жилом комплексе с таким же названием, который размещается на Софиевской Борщаговке.
Топ-5 замыкает ДСК-Жилстрой и застройщик «Софиевские липки». Они пополнили жилой фонд Вышгорода и Софиевской Борщаговки на 36,6 и 17,6 тыс. кв. м соответственно.
|
Место в
|
Застройщик
|
Общая площадь,
|
Количество ЖК
|
1
|
Атлант
|
89766
|
3
|
2
|
Martynov Real Estate
|
69225,9
|
2
|
3
|
ЖК Уютный квартал
|
45 657,80
|
1
|
4
|
ДСК-Жилстрой
|
36 642,50
|
2
|
5
|
ООО «Софиевские липки»
|
17 586,30
|
1
Самыми быстрыми темпами застраивается Софиевская Борщаговка и Ирпень: здесь построено 10 и 7 ЖК соответственно.
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Антилидеры рейтинге
Однако не все застройщики характеризуется своевременной сдачей объектов — вовремя были завершены дома только в семи жилых комплексах. Хотя затягивают со сроками сдачи почти все. Однако есть антилидеры рейтинга застройщиков, квартиры от которых инвесторы ждали дольше всего:
- ЖК Жасмин в Ирпене;
- ЖК Одесский квартал в Крюковщине;
- ЖК Столичный;
- дом № 20 в Василькове.
Эти новостройки были введены в эксплуатацию с опозданием более 3 лет.
Настоящими «рекордсменами» запуска в эксплуатацию стали ЖК Спутник-Теремки в Гатном — 4,5 года и Ж К Уюткино в Борисполе — 7 лет.
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Плюсы и минусы рынка
Эксперты недвижимости отмечают такие негативные факторы, имеющие место на рынке:
- недостаток средств, как только приостанавливаются продажи квартир — у застройщика часто отсутствуют собственные ресурсы;
- реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции — сегодня работает только Реестр строительной деятельности, но и к нему у застройщиков много вопросов;
- изменение заказчика строительства, не предусмотренное в договоре;
- ограничение доступа к информации о новостройке или непрозрачная либо неполная информация, которую должен знать инвестор новостройки;
- неожиданное изменение количества квартир в доме, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру дома и придомовые сети;
- изменение целевого назначения земельного участка.
Поэтому эксперты советуют инвесторам перед заключением договора тщательно проверять застройщика: его права на земельный участок, целевое назначение земельного участка, разрешительные документы. «Инвестировать в строительство до момента, когда застройщик получит разрешение именно на жилой дом не стоит, поскольку существует риск, что проблемы свои застройщик не решит и они станут проблемами инвестора», — объясняет член Ассоциации юристов Украины, старший юрист Totum LF Тарас Бондаренко.
«Стоит также найти этот земельный участок и на Публичной кадастровой карте Украины и проверить права застройщика на нее, а также категорию, к которой участок принадлежит. Ведь строительство жилого дома является законным, только если земельный участок относится к жилой застройке», — объясняет юрист Moris Group Зореслава Кудыба.
Правда, существует и большой плюс. По словам члена Ассоциации юристов Украины, старшего юриста ЮК Sayenko Kharenko Елены Денисовой, несколько упрощена процедура получения сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию, принадлежащих к классу последствий СС1 и СС2.
Полностью рейтинг застройщиков от «Минфину» читайте здесь
Источник: МинФин