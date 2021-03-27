Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 триллиона

Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Dealogic, пишет investing.com.

0

Что изменилось

Нынешнее начало года является самым активным в данной сфере более чем за два десятилетия, и банкиры не видят причин для изменения ситуации в ближайшее время.

В результате крупнейшие инвестиционные банки мира в этом году получили рекордные комиссионные за проведение подобных сделок — $30,6 млрд.

«Реальность такова, что текущий уровень рыночной активности просто поражает, — полагает соруководитель отдела глобального банковского обслуживания UBS Хавьер Офичиги. — Активность была высокой повсеместно».

Читайте также: Объем мировых сделок M&A в 2020 году сократился на 5%

Прогнозы

«Мы ожидаем роста числа сделок M&A, поскольку финансирование дешевое, а стоимость компаний высокая. С распространением вакцинации против covid-19 фундаментальные показатели стали лучше, а корпоративные прибыли выросли. Все это вселяет уверенность», — отмечает соруководитель инвестиционного банкинга JPMorgan в регионе EMEA Конор Хиллери.

Объем IPO

Объем IPO специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) достиг беспрецедентных масштабов, сообщает также Dealogic. В первом квартале было зарегистрировано 297 таких размещений на сумму $94,4 млрд. Это уже выше рекордного объема, зафиксированного по итогам всего прошлого года.

Инвестбанки получили от этого комиссионные в размере $4,7 млрд, что также значительно превышает показатели за любые периоды сравнения.

SPAC (special purpose acquisition company) не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Поэтому их называют компаниями-пустышками. Они представляют собой, по сути, большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является «черным ходом» для выхода на открытый рынок.

Причем в последнее время из-за вызванной covid-19 высокой волатильности рынка, рекордно низких процентных ставок и непредсказуемости инвесторов данный способ стал более привлекательным, чем проведение IPO.

Источник: МинФин