Финансы

Курс валют на вечер 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар зафиксировал стабильность, а евро добрал 1 копейку на покупке и 2 копейки на продаже.

Фото: ukranews.com

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Валюта

Открытие 26 марта

Открытие 26 марта

Изменения

доллар

 27,99/28,01

27,99/28,01

0/0

евро

 32,99/33,00

33,00/33,02

1/2

рубль

0,3694/0,3698

0,3681/0,3686

0,0013/0,0012

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9900−28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9918−33,0097 грн/евро, торги по рублю — 0,3694−0,3698 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,00 гривны, евро — 32,75−34,20 гривны.

Источник: МинФин

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0 0 Менее минуты назад
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