Курс валют на вечер 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар зафиксировал стабильность, а евро добрал 1 копейку на покупке и 2 копейки на продаже.

Фото: ukranews.com

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Валюта Открытие 26 марта Открытие 26 марта Изменения доллар 27,99/28,01 27,99/28,01 0/0 евро 32,99/33,00 33,00/33,02 1/2 рубль 0,3694/0,3698 0,3681/0,3686 0,0013/0,0012

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9900−28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9918−33,0097 грн/евро, торги по рублю — 0,3694−0,3698 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,00 гривны, евро — 32,75−34,20 гривны.

Источник: МинФин