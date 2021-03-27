Финансы
Курс валют на вечер 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар зафиксировал стабильность, а евро добрал 1 копейку на покупке и 2 копейки на продаже.
Фото: ukranews.com
1
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Валюта
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Открытие 26 марта
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Открытие 26 марта
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Изменения
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доллар
|27,99/28,01
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27,99/28,01
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0/0
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евро
|32,99/33,00
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33,00/33,02
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1/2
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рубль
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0,3694/0,3698
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0,3681/0,3686
|
0,0013/0,0012
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9900−28,0100 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9918−33,0097 грн/евро, торги по рублю — 0,3694−0,3698 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,10 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,00 гривны, евро — 32,75−34,20 гривны.
Источник: МинФин