Главные события на фондовых биржах 26 марта: Рынок США резко вырос благодаря снижению инфляционных опасений

В пятницу американский фондовый рынок резко вырос. Индекс S&P500 смог подняться по итогам торгов сразу на 1,6%, до уровня 3974 пункта. Причиной роста рынка стали статистические данные по США за февраль.

Фото: tsn.ua

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Что показали цифры

Согласно данным, в феврале доходы американцев упали на 7,1% по сравнению с январем, что было связано с завершением ранее принятых мер стимулирования экономики. Расходы американцев в феврале снизились на 1% по сравнению с январем, и были связаны с негативными погодными условиями.

На весь данный нагатив рынок не обратил внимание, поскольку в свете новой программы помощи, эти данные стали устаревшими.

Также и погодные условия были восприняты, как переменный фактор. Но рынок обратил внимание на такой показатель, как базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, который в феврале оказался очень низким составив 0,1% в месячном исчислении.

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Данный индекс отражает уровень инфляции за исключением цен на продукты питания и энергоносители. То, что цены незначительно выросли, сыграло резко в противовес всем инфляционным опасениям рынка, которые формировались в последний месяц. А это привело к резкому росту позитивного настроения на рынке.

Как менялась стоимость акций

В лидерах роста оказались акции компании ASML Holding, которые взлетели на 7,1%, и акции компании Intel, которые выросли на 4,6%. В лидерах снижения оказались акции Tesla, упавшие на 3,3% и акции компании Comcast Corporation просевшие на 1,9%.

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Итоги

То, что рынок именно так интерпретировал слабые инфляционные показатели февраля, не означает, что инфляция исчезла и ее не будет. Если смотреть на слабую инфляцию со стороны падения доходов и расходов американцев, то ничего удивительного в этом нет. И с такого ракурса, слабое ценовое давление в феврале является фактором временным и ничего не говорит о будущих тенденциях. Поэтому и текущий рост фондового рынка США имеет больше спекулятивную составляющую. На рынке еще осталось очень много инвесторов, которые за 12 лет роста рынка, привыкли только покупать акции. И им нужен был только повод.

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Также, по-видимому, резкая смена настроений на рынке привела к массовому закрытию так называемых коротких позиций, то есть позиций, которые ставили на понижение рынка. Ведь, как говорят на рынке, нет лучшего покупателя, чем «шортист», которому срочно нужно.

Источник: МинФин