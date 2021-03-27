Финансы

Без интервенций. НБУ на этой неделе не выходил на межбанк

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С 22 по 26 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Фото: flickr.com

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Напомним

С 15 по 19 марта Национальный банк выкупил на межбанке $ 30,5 млн. Операций по продаже регулятор не совершал.

Сколько купили валюты с начала года

Всего с начала года регулятор купил на межбанке $290,5 млн, а продал — $20 млн.

  • С 9 по 12 марта Национальный банк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

  • В период с 1 по 5 марта Нацбанк выкупил на межбанке $20 млн, не продавая при этом валюту.

  • В период с 8 по 12 февраля 2021 купил на межбанковском валютном рынке $ 110 млн.

  • С 1 по 5 февраля 2021 Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $ 90 млн.

  • В период с 18 по 22 января и с 25 по 29 января Нацбанк не покупал и не продавал валюту на межбанке.

  • В период с 11 по 16 января Нацбанк выкупил на рынке $ 20 млн, а в период с 4 по 6 января — приобрел на рынке $ 20 млн и продал столько же.

  • В 2020 году НБУ выкупил на рынке $4,93 млрд, а продал $3,89 млрд.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 3 минуты ago
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