В МВФ рассказали, когда вернется миссия для просмотра программы

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе. Об этом заявил представитель Фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, пишет Интерфакс-Украина.

Фото: mind.ua

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Что анонсировал Райс

Продолжение переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by сосредоточится на согласовании хорошо сфокусированного набора реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

«Повестка дня на следующие несколько месяцев состоит в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ», — сообщил он.

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По его словам, программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательными программами Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Предыстория

13 февраля виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

11 января, после новогодних праздников, миссия Международного валютного фонда с первого пересмотра программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — через covid-19 миссия работает в формате онлайн-связи.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале — марте 2021 года.

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Источник: МинФин