В «красную» зоны попали Николаевская и Черкасская области. Теперь в Украине 11 «красных» регионов

Министерство здравоохранения внесло Николаевскую и Черкасскую области в «красную» зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

Фото: news.dtkt.ua

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Кто находится в «красной» зоне

Таким образом, теперь в «красной» зоне карантина находятся 11 регионов: Киев и Киевская область, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

Что запрещается

Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м на 1 человека)

Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

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Как и что работает

Заведения общественного питания — исключительно на вынос.

Автозаправочные станции — при соблюдении строгих норм и без работы кафе.

Парикмахерские, салоны красоты — по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий.

Детские сады — как обычно. Школьники после каникул вернутся к учебе — но дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.

Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

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Источник: МинФин