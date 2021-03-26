В «красную» зоны попали Николаевская и Черкасская области. Теперь в Украине 11 «красных» регионов
Министерство здравоохранения внесло Николаевскую и Черкасскую области в «красную» зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
Фото: news.dtkt.ua
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Кто находится в «красной» зоне
Таким образом, теперь в «красной» зоне карантина находятся 11 регионов: Киев и Киевская область, а также Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.
Что запрещается
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Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)
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Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)
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Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м на 1 человека)
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Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)
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Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).
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Как и что работает
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Заведения общественного питания — исключительно на вынос.
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Автозаправочные станции — при соблюдении строгих норм и без работы кафе.
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Парикмахерские, салоны красоты — по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы — но без групповых занятий.
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Детские сады — как обычно. Школьники после каникул вернутся к учебе — но дистанционно.
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Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.
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Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры.
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Общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.
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Источник: МинФин