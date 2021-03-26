Шевченко: Команда Нацбанка последовательно работает над усилением институциональной независимости регулятора

«Команда Национального банка последовательно работает над усилением институциональной независимости регулятора, улучшением корпоративного управления в госбанках и снижением доли плохих кредитов в банковской системе», — такое мнение высказал в фейсбуке председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Фото: delo.ua

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Тезисы поста главы НБУ

В рамках этого курса Национальный банк Украины последовательно внедряет на законодательном уровне лучшие мировые практики функционирования банковской системы:

на рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект о совершенствовании корпоративного управления в банках, согласованный с экспертами Международного валютного фонда. Цель законопроекта — повышение ответственности органов управления банков за принятые решения, обеспечение прозрачности и стабильности деятельности как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Документ совершенствует и повышает эффективность системы внутреннего контроля в украинских банках, в частности в части управления рисками;

дорабатываются с учетом лучшего опыта наших международных партнеров изменения в Закон Украины «О Национальном банке Украины», направленные прежде всего на совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, что должно повысить институциональную устойчивость и независимость Национального банка Украины;

НБУ инициировал создание в Украине специализированного финансового суда, который позволит банкам более эффективно регулировать вопросы неработающих кредитов и положительно влиять на инвестиционную среду. Эта идея, в частности, обсуждается с нашими американскими и европейскими партнерами.

Национальный банк был и остается технократическим институтом, неуклонно придерживается своей миссии — обеспечение финансовой и ценовой стабильности ради содействия экономическому развитию Украины.

Вполне разделяю позицию господина Джорджа Кента, представителя Госдепартамента США о том, что любой закон, ставящий под угрозу независимость НБУ, не помогает Украине.

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Источник: МинФин