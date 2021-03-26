Сегодня Украина получит 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac

В Украину в четверг, 25 марта, будет поставлена первая партия вакцины против covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech — CoronaVac. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Китае в фейсбуке.

Фото: facebook.com/ukrembcn

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«Указанная инактивированная вакцина была зарегистрирована МОЗ Украины 10 марта этого года, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.», — подчеркивается в сообщении посольства.

Уточнение министра здравоохранения

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препарат закуплен на государственные средства, сообщает Интерфакс-Украина. «Сегодня приедет первая партия вакцины Sinovac объемом 215 тыс. доз. Она вся будет бесплатной. Это первая партия нашего контракта. Сейчас мы пытаемся увеличить количество вакцин», — отметил министр.

Компании Sinovac Biotech была основана в 1999 году. Сейчас она является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т. д.).

Между тем американцы испытали AstraZeneca. Исследования показали 100% эффективность этой вакцины в предотвращении тяжелым заболеваниям и госпитализации.

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Напомним

Индия временно остановила весь экспорт вакцины против коронавируса разработки AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (SII). Причина — удовлетворение внутреннего спроса на фоне роста заболеваемости в стране.

«Ограничение также коснется поставок в рамках глобальной инициативы COVAX, призванной обеспечить поставку вакцин для 64 стран с низким уровнем дохода», — подтвердили в UNICEF. И уточнили, что индийская сторона обещает возобновить поставки в апреле — мае.

На сайте Министерства иностранных дел Индии также указано, что с четверга, 25 марта, вакцины из Индии не экспортируются, поскольку страна расширяет собственные усилия по иммунизации. «Все остальное отошло на второй план, по крайней мере, на время», — отметил один из собеседников агентства.

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Источник: МинФин