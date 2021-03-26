Растрата миллиардов Привата. Суд назначил экс-заместителю Дубилета 50 миллионов залога

ВАКС назначил бывшему заместителю главы правления Приватбанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога — по данным следствия, она была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Фото: delo.ua

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Детали дела

Детективы НАБУ и прокуроры САП просили для Шмальченко около 80 млн грн залога.

«По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн 2016 года. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения. Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной, задним числом подделала протокол кредитного комитета Приватбанка», — говорится в сообщении.

«Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства Привата Конопкина, пытались скрыть перевода денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd», — добавляет ГПК.

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Предыстория

25 марта Высший антикоррупционный суд применил к бывшей сотруднице Приватбанка Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн — ее подозревают в растрате 136 млн гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн. Его также подозревают в выводе вместе с сообщниками из Приватбанка более 136 млн грн на подконтрольную компанию «Ингосстрах».

В то же время, недавно подозрения получили еще три топ-чиновника Приватбанка. Их подозревают в преступлении по другому эпизоду — растрате 8 млрд гривен. Среди тех, кто получил подозрения — экс-глава правления Приватбанка Александр Дубилет.

22 февраля НАБУ задержало Яценко и вручило ему подозрение по делу о растрате средств Приватбанка. На следующий день стало известно, что подозреваемым в этом деле выступает также Александр Дубилет. До национализации банка в 2016 году они занимали должности председателя правления и первого заместителя председателя правления.

Гороховский, Шмальченко и Ковалев были членами правления банка.

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Источник: МинФин