Финансы
Курс валют на вечер 25 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар добавил 4 копейки на покупке и 2 копейки на продаже, евро подорожал в покупке на 3 копейки и остался на том же уровне в продаже.
Фото: 05366.com.ua
1
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Валюта
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Открытие 25 марта
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Открытие 25 марта
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Изменения
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доллар
|27,94/27,96
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27,98/28,00
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4/2
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евро
|32,98/33,03
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33,01/33,03
|
3 /0
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рубль
|
0,3665/0,3669
|
0,3654/0,3658
|
0,0011/0,0011
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9803−33,0039 грн/евро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,78 гривны, продают по 33,14 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,70 гривны, евро — 32,80−33,10 гривны.
Источник: МинФин