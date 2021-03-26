Курс валют на вечер 25 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар добавил 4 копейки на покупке и 2 копейки на продаже, евро подорожал в покупке на 3 копейки и остался на том же уровне в продаже.

Фото: 05366.com.ua

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Валюта Открытие 25 марта Открытие 25 марта Изменения доллар 27,94/27,96 27,98/28,00 4/2 евро 32,98/33,03 33,01/33,03 3 /0 рубль 0,3665/0,3669 0,3654/0,3658 0,0011/0,0011

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,9803−33,0039 грн/евро, торги по рублю — 0,3665−0,3669 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 32,78 гривны, продают по 33,14 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,70 гривны, евро — 32,80−33,10 гривны.

Источник: МинФин