Курс валют на 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К открытию межбанка курс доллара подорожал в покупке и в продаже на 1 копейку. Евро потерял в покупке 2 копейки, а в продаже не изменился.

Фото: delo.ua

0

Валюта Закрытие 25 марта Открытие 26 марта Изменения доллар 27,98/28,00 27,99/28,01 1/1 евро 33,01/33,03 32,99/33,00 2 /0 рубль 0,3654/0,3658 0,3694/0,3698 0,040/0,040

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,9800−28,0000 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,0108−33,0344. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3654−0,3658.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,08 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,15 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−27,95 гривны, евро — 32,73−33,00 гривны.

Источник: МинФин