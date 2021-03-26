Финансы
Курс валют на 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К открытию межбанка курс доллара подорожал в покупке и в продаже на 1 копейку. Евро потерял в покупке 2 копейки, а в продаже не изменился.
Фото: delo.ua
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Валюта
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Закрытие 25 марта
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Открытие 26 марта
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Изменения
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доллар
|27,98/28,00
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27,99/28,01
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1/1
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евро
|33,01/33,03
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32,99/33,00
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2 /0
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рубль
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0,3654/0,3658
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0,3694/0,3698
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0,040/0,040
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,9800−28,0000 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,0108−33,0344. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3654−0,3658.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,08 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,15 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−27,95 гривны, евро — 32,73−33,00 гривны.
Источник: МинФин