Финансы

Курс валют на 26 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К открытию межбанка курс доллара подорожал в покупке и в продаже на 1 копейку. Евро потерял в покупке 2 копейки, а в продаже не изменился.

Фото: delo.ua

0

Валюта

Закрытие 25 марта

Открытие 26 марта

Изменения

доллар

 27,98/28,00

27,99/28,01

1/1

евро

 33,01/33,03

32,99/33,00

2 /0

рубль

0,3654/0,3658

0,3694/0,3698

0,040/0,040

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,9800−28,0000 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,0108−33,0344. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3654−0,3658.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,08 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,15 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−27,95 гривны, евро — 32,73−33,00 гривны.

Источник: МинФин

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