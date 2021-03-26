Курс в пятницу: почему доллар мог сегодня просесть и кто этому помешал

Пятница на валютном рынке прошла в позиционной борьбе курсовых интересов крупных игроков. В итоге — «боевая ничья» и доллар за день при колебаниях в течение дня в 3−4 копейки под конец сессии опять вернулся к уровню 27,99/28,01 гривен.

Фото: eadaily.com

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Котировки были бы ниже, но под конец активной фазы торгов на рынке появился Ситибанк и на небольших объемах своих покупок поднял котировки до уровня около 28 гривен. Часть участников рынка считает, что это была не просто ситуативная покупка валюты этим банком. Это было умышленное желание иностранцев закрепить проседающий до этого момента курс в пределах 28 гривен. НБУ, как и всю эту неделю, в торгах не участвовал.

Ход торгов:

День начался для нацвалюты совсем неплохо. После почти трехдневного роста курса доллара — сегодня с утра спрос был ниже предложения. И с утренних 27,99/28,01 доллар просел к 11:00 до 27,965/27,98 гривен, а к полудню и вовсе — до 27,955/27,97.

В этот момент на торги вышли все основные покупатели, видимо, посчитав, что «дно» на сегодня по курсу достигнуто и следует опасаться разворота котировок в сторону роста. Своим выходом они «спугнули» продавцов и те стали пытаться завышать курс. Это им удалось. И уже к обеду курс вырос до 27,965/27,98 гривен, а после, к 15:00, доллар подорожал до 27,97/27,985. На этом уровне торги бы и закончились, но после 15:00 на торги вышел Ситибанк с покупкой. Купил он немного, но спровоцировал рост котировок до 27,975/27,995 к 16:00 и до 27,99/28,01 гривен за доллар к концу сессии.

Главные события 26 марта на валютном рынке:

После длительных колебаний курса в течение дня в пределах 3−4 копеек котировки доллара в итоге вернулись к утренним значениям в 27,99/28,01 гривен к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9597 гривен, а официальный курс на 29 марта 2021 года установлен на уровне 27,9679 гривен за доллар.

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Источник: МинФин