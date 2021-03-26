Финансы

Госбанки сократили портфель «плохих» кредитов на 87 миллиардов

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Банки государственного сектора продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов. Так, по итогам 2020 года объем NPL-кредитов сократился на 22%, или на 87 млрд грн — до 310 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора — до 57,4%. Об этом сообщает Министерство финансов на официальном сайте.

Фото: finmarket.am

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Проведена реструктуризация

В 2020 году все банки государственного сектора сократили свои портфели неработающих кредитов. Снижение уровня NPL, накопленных в банках государственного сектора, в основном произошло за счет списания с балансов банков проблемных активов (банками сектора были списаны кредиты за счет резервов на сумму более 123 млрд грн).

Вопрос решения проблемы NPL-кредитов как для банковской системы в целом, так и государственных банков в частности остается крайне актуальным и важным.

Кроме того, в 2020 году в банках государственного сектора были проведены реструктуризации NPL на сумму около 42 млрд грн, из них более половины (23 млрд грн) согласно Закону Украины «О финансовой реструктуризации».

Объем просроченной задолженности в госбанках сокращен на 6 млрд грн.

В отраслевом разрезе наибольший объем неработающих кредитов банков государственного сектора традиционно сконцентрирован в оптовой и розничной торговле, производстве химических веществ и химической продукции, производстве пищевых продуктов, металлургическом производстве.

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Претензионно-исковая работа

Для урегулирования вопросов, связанных со снижением объема проблемных кредитов, банки государственного сектора также вели активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности.

По состоянию на 01.01.21 в судах находилось более 68 тыс. исков банков государственного сектора на сумму 78 млрд грн.

В 2020 году:

  • подано более 94 тыс. новых исков в суд на сумму около 31 млрд грн;
  • получено более 100 тыс. решений судов на сумму около 23 млрд грн;
  • открыто более 101 тыс. исполнительных производств на сумму 51 млрд грн.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 43 секунды ago
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