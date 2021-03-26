Главное за неделю: рейтинг застройщиков киевских околиц, как растомаживаются авто и кто обманывает украинских пенсионеров

Как выбрать новострой в столичном пригороде

Коронавирус и карантинные меры обусловили новый тренд на рынке недвижимости. Жители столичных высоток начали активнее обращать внимание на загородное жилье. Новый рейтинг застройщиков Киевской области от «Минфина» показывает, как девелоперы отреагировали на повышенный интерес, кто построил больше всего квадратных метров и почему покупателям не стоит терять бдительность.

Инвесторы получили налоговые льготы. Президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 1294-IX о налоговых стимулах для инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Со следующего года иномарки начнут растомаживать по новой схеме

Недавно Офис Национального совета реформ предложил свой вариант доступной растаможки иномарок. Суть анонсированной схемы проста: растаможка будет идти через приложение «Дия», сумму таможенных платежей насчитают в зависимости от возраста авто и типа двигателя. По-новому будут считать и НДС. «Минфин» разбирался, как это скажется на ценниках иномарок.

«Короткие» гривневые вклады дешевеют, «длинные» дорожают. По валюте все наоборот

На гривневых депозитах на год сейчас можно заработать максимум 12,5% годовых. Вклады в долларе принесут годовой доход — 3%, в евро — 2,6%. За последние две недели депозитные ставки в разные стороны меняли 10 из 33 банков с депозитным портфелем физлиц более 1 млрд грн. «Минфин» пытался уловить хоть какие-то закономерности.

Депозиты от 500 тысяч: где и почему украинцы хранят большие деньги почти без госгарантий

«Минфин» проанализировал портфели крупных депозитов 32 банков, объем средств физлиц в которых на начало февраля превышал 1 млрд грн. В исследование не вошел Ощадбанк, который пока не является участником ФГВФЛ.

Почему украинские пенсионеры получают на 15% меньше, чем могли бы

Ежемесячно в Украине обнародуют два показателя средней заработной платы: один определяет Пенсионный фонд, второй — Госстат. Как эти данные влияют на доходы наших пенсионеров и почему подсчеты официальной статистики и ПФ совершенно разные, разбирался «Минфин».

Источник: МинФин