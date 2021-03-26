Доллар на межбанке уже по 28 гривен: что происходит

Четверг явно не стал позитивным днем на валютном рынке для гривны, а скорее прошел как тестирование уровня в 28 гривен за доллар. Спрос снова превышал предложение, причем циклично.

Фото: 048.ua

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Уже практически второй день подряд сценарий приблизительно такой: рост котировок до обеда, затем недолгое равновесие спроса и предложения с небольшим откатом курса, потом — новый выход небольшого числа покупателей и «разогрев» котировок. В конце сессии — окончательное затишье, но уже при другом уровне ценников по валюте.

В итоге, за сегодня доллар на межбанке снова подорожал до 27,98/28,00 гривен к концу сессии, хотя и тестировал уровень в 28 гривен фактически весь день.

НБУ на рынок не выходил. Видимо регулятор считает, что подобные сигналы рынка пока не приведут к скачкообразному дальнейшему росту курса и потому не спешит тратить свои резервы на интервенции.

Ход торгов:

Спрос опять превышал предложение с самого утра и с утренних 27,94/27,96 доллар вырос к 11:00 до 28,00/28,015. В этот момент на торги стали выходить основные продавцы, которые выжидали максимальных уровней котировок. Рост предложения на короткое время не только успокоил рынок, но и привел к проседанию курса до 27,95/27,97 гривен к полудню, а затем до 27,94/27,955 к обеду и сразу после него.

Но уже ближе к 14:00 спрос опять начал нарастать, что привело к росту котировок до 27,945/27,96 гривен к 15:00 и до 27,96/27,98 к 16:00. В этот момент на торгах уже почти не осталось реальных покупателей, а спекулянты решили в очередной раз подтянуть котировки вверх на мелких сделках. Им это удалось и торги завершились уровнем 27,98/28 гривен к 17:00.

Определенная нервозность на межбанке у клиентов сохранилась. Что ж, пятница обещает быть весьма интересной на валютном рынке.

Главные события 25 марта на валютном рынке:

Рост курса доллара с утренних 27,94/27,96 гривен до 27,99/28,00 к концу торгов.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9796 гривен, а официальный курс на 26 марта 2021 года установлен на уровне 27,9698 гривен за доллар.

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Источник: МинФин