Рост заболеваемости Covid-19 может изменить планы ОПЕК+

Ситуация на нефтяном рынке достаточно сложная. После продолжительного периода роста цен на нефть члены ОПЕК и страны-производители, которые не входят в эту организацию, надеялись смягчить ограничения на нефтедобычу, но все может изменить ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Очередная волна локдаунов в ЕС может отразиться и на нефтяном рынке, отмечают аналитики LBLV.

Фото: LBLV

Инвесторы были удивлены, когда в начале марта на очередном заседании участники ОПЕК+ приняли решение сохранить неизменным объем производства нефти.

Увеличить добычу тогда разрешили только Казахстану и РФ. При этом остальные участники организации приняли решение и дальше сокращать добычу. Одной из причин такого решения министр энергетики Саудовской Аравии назвал ухудшение эпидемиологической ситуации в Милане и введение очередного локдауна. После этого другие европейские страны, среди которых Швейцария, Норвегия и Франция, ввели более жесткие карантинные ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Как сообщает Рейтер, ссылаясь на информацию своих источников в ОПЕК+, ожидается, что по результатам апрельского заседания ситуация останется неизменной. Члены ОПЕК+ встретятся 1 апреля, чтобы обсудить планы касательно нефтедобычи в ближайшем будущем, сообщает LBLV.

Максим Захаров, финансовый аналитик LBLVcom

Источник: МинФин