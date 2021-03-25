Рентабельность банковского капитала в Украине остается достаточно высокой — более 18%

Несмотря на почти вдвое меньшую прибыль банковской системы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6,5 млрд грн, показатели устойчивости банковского сектора остаются на высоком уровне. Так, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами — более 18%, его адекватность — более 22% и превышает нормативное значение 10%. Об этом в фейсбуке отметил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Фото: massa.az

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Состояние банковского сектора

Прибыль банковской системы Украины за январь — февраль 2021 года составила почти 6,5 млрд грн, что более чем вдвое меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Это стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии covid-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижение ставок по основным операциям, генерирующим процентный доход банков, считает глава Совета.

Ликвидность банковской системы (корсчета и депозитные сертификаты) также продолжает оставаться высокой — более 195 млрд грн при нормативе обязательного резервирования в 53,5 млрд грн. Это обусловливает близость ставок по краткосрочным межбанковским операциям к нижней границе ставок по операциям овернайт НБУ — 5,5%.

Поддержку ликвидности банковской системы на прошлой неделе, по мнению Данилишина, оказало сокращение остатка средств на счете правительства в НБУ на 16,6 млрд грн — до 29 млрд грн), а также предоставление Национальным банком рефинансирования банкам на сумму 180 млн грн сроком 84 дня и по ставке 6,5%.

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Кредитование

В условиях недостаточной склонности банков к кредитованию реального сектора кредитную поддержку предприятиям, как считает глава Совета НБУ, продолжает обеспечивать реализация государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%», в рамках которой на прошлой неделе было выдано 573 кредита на сумму 1,5 млрд грн.

Общий объем программы вырос до 27 млрд грн, а доля новых кредитов увеличилась до 50% в общем количестве почти 11 тыс. займов.

Наиболее активными участниками программы продолжают выступать предприятия сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%).

В марте также стартовала государственная программа «Доступная ипотека 7%», в рамках которой уже подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,7 млн грн.

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Контекст

Реальный ВВП Украины в 2020 году, по данным Госстата, снизился на 4,0%, что на 0,2 п. п. лучше, чем по предварительной оперативной оценке Минэкономики (4,2%) и мартовским прогнозом правительства (-4,8%).

В течение второго полугодия прошлого года экономика Украины постепенно восстанавливалась после глубокого после 2015 года падения во втором квартале 2020-го (-11,2% в годовом измерении). Четвертый квартал 2020 года Украина завершила со снижением на 0,5% к соответствующему кварталу предыдущего года.

Как подчеркнул Богдан Данилишин, такое падение экономики Украины в 2020 году близко к среднему по сравнению с другими странами Центральной и Восточной Европы — Польшей (-2,8%), Чехией (-5,6%), Венгрией (-5,1%), Румынией (-3,9%), РФ (-3,1%).

Источник: МинФин