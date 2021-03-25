МВФ планирует сформировать новый фонд для выхода глобальной экономики из рецессии. Цена вопроса — $650 миллиардов

Правление Международного валютного фонда обсуждает предложение о создании дополнительных резервных активов на $650 млрд для помощи мировой экономике справиться с пандемией. Об этом пишет ucap.io.

Фото: radiosvoboda.org

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Мнение главы МВФ

По мнению главы Фонда Кристалины Георгиевой, исполнительный комитет МВФ может получить такое предложение уже в июне.

«Я намерена подать до июня официальное предложение в Исполнительный комитет по рассмотрению нового распределения $650 млрд… Параллельно сотрудники также будут изучать варианты для членов с устойчивыми финансовыми позициями по перераспределению SDR в поддержку уязвимых стран с низким уровнем дохода», — сообщила она на сайте Фонда.

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Для чего нужны эти деньги

Как отмечается в пресс-релизе, подобное разделение поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в дополнении резервных активов. Таким образом можно будет избежать негативных факторов для экономик и роста долгового бремени.

Это, в свою очередь, позволит предоставить ресурсы для стран — членов с целью помощи в борьбе с пандемией, для продления программ вакцинации и других средств.

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Что дальше

Как только предложение Кристалины Георгиевой будет одобрено Исполнительным комитетом, его передадут Совету управляющих Фонда. Решение об утверждении этого распределения потребует поддержки минимум 85% голосов членов Совета.

Ассигнования SDR распределяются между членами МВФ пропорционально долям квоты МВФ.

Контекст

По прогнозам МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020-м и 2022 годами будет на 22% ниже, чем если бы пандемии коронавируса не было.

Это может привести к тому, что с начала пандемии за чертой бедности окажутся почти 90 млн человек.

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Источник: МинФин