Финансы

Курс валют на вечер 24 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка обе валюты взлетели вверх: доллар добавил по 8 копеек на обеих операциях, евро — 12 копеек на покупке и 11 копеек на продаже.

Фото: money24.kharkov.ua

0

Валюта

Закрытие 23 марта

Открытие 24 марта

Изменения

доллар

 27,83/27,85

27,91/27,93

8/8

евро

 32,89/32,92

33,01/33,03

12/11

рубль

0,3659/0,3663

0,3655/0,3659

0,0004/0,0004

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8300−27,8500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8978−32,9214 грн/евро, торги по рублю — 0,3659−0,3663 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,07 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70−28,50 гривны, евро — 32,60−33,00 гривны.

Источник: МинФин

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