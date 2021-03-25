Финансы
Курс валют на вечер 24 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка обе валюты взлетели вверх: доллар добавил по 8 копеек на обеих операциях, евро — 12 копеек на покупке и 11 копеек на продаже.
Фото: money24.kharkov.ua
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Валюта
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Закрытие 23 марта
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Открытие 24 марта
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Изменения
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доллар
|27,83/27,85
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27,91/27,93
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8/8
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евро
|32,89/32,92
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33,01/33,03
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12/11
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рубль
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0,3659/0,3663
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0,3655/0,3659
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0,0004/0,0004
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8300−27,8500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8978−32,9214 грн/евро, торги по рублю — 0,3659−0,3663 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,07 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70−28,50 гривны, евро — 32,60−33,00 гривны.
Источник: МинФин