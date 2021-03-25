Курс валют на вечер 24 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка обе валюты взлетели вверх: доллар добавил по 8 копеек на обеих операциях, евро — 12 копеек на покупке и 11 копеек на продаже.

Фото: money24.kharkov.ua

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Валюта Закрытие 23 марта Открытие 24 марта Изменения доллар 27,83/27,85 27,91/27,93 8/8 евро 32,89/32,92 33,01/33,03 12/11 рубль 0,3659/0,3663 0,3655/0,3659 0,0004/0,0004

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8300−27,8500 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 32,8978−32,9214 грн/евро, торги по рублю — 0,3659−0,3663 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,70−27,90 гривны. Евро покупают по 32,75 гривны, продают по 33,07 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70−28,50 гривны, евро — 32,60−33,00 гривны.

Источник: МинФин