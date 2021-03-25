Кто может возглавить Налоговую: появился перечень претендентов

На пост нового председателя Государственной налоговой службы Украины претендуют девять кандидатов. Список кандидатов обнародовало Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Фото: rivne.media

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Кто хочет сесть в кресло председателя ГНС

На вакансию подали свои документы:

действующий председатель ГНС Алексей Любченко;

экс-заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО «Украинская финансовая жилищная компания» Василий Шкураков;

нынешние заместители главы ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;

экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;

экс-руководитель Главного управления ГФС в г. Киеве Дмитрий Зенин;

экс-начальник киевского отделения Фонда государственного имущества Александр Кучеренко;

сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

сотрудник Укртрансгаза, экс-помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.

Напомним

Конкурсы на государственную службу были приостановлены из-за пандемии коронавируса в апреле 2020 года. В феврале 2021 года депутаты проголосовали за их восстановление.

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Источник: МинФин