Финансы
Кто может возглавить Налоговую: появился перечень претендентов
На пост нового председателя Государственной налоговой службы Украины претендуют девять кандидатов. Список кандидатов обнародовало Национальное агентство по вопросам государственной службы.
Фото: rivne.media
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Кто хочет сесть в кресло председателя ГНС
На вакансию подали свои документы:
- действующий председатель ГНС Алексей Любченко;
- экс-заместитель министра финансов, генеральный директор ОАО «Украинская финансовая жилищная компания» Василий Шкураков;
- нынешние заместители главы ГНС Наталья Рубан и Евгений Олейников;
- экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов;
- экс-руководитель Главного управления ГФС в г. Киеве Дмитрий Зенин;
- экс-начальник киевского отделения Фонда государственного имущества Александр Кучеренко;
- сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;
- сотрудник Укртрансгаза, экс-помощник нардепа Татьяны Остриковой Вячеслав Федоров.
Напомним
Конкурсы на государственную службу были приостановлены из-за пандемии коронавируса в апреле 2020 года. В феврале 2021 года депутаты проголосовали за их восстановление.
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Источник: МинФин