Главное за четверг: кто как выполняет банковские нормативы, новые правила растаможки и китайская вакцина

Сдаем нормативы: какие банки с трудом выполняют требования НБУ

Все привыкли слышать, что отечественная банковская система — прибыльная, хорошо капитализированная и располагает избытком ликвидности. «Минфин» решил разобраться, действительно ли у всех банков все так хорошо.

Кабмин решил не менять тариф на электроэнергию. Платить будем 1,68 гривны

Кабмин примет решение относительно неизменного льготного тарифа на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 24 марта.

Со следующего года иномарки начнут растамаживать по новой схеме

Недавно Офис Национального совета реформ предложил свой вариант доступной растаможки иномарок. Суть анонсированной схемы проста: растаможка будет идти через приложение «Дия», сумму таможенных платежей насчитают в зависимости от возраста авто и типа двигателя. По-новому будут считать и НДС. «Минфин» разбирался, как это скажется на ценниках иномарок.

Ставки по депозитам, опасные варранты и будет ли снова взлет курса (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» финансовый аналитик Алексей Козырев расскажет: о ВВП-варрантах: действительно ли это угроза для экономического развития Украины; что происходит со ставками по депозитам и с гривной на фоне роста учетной ставки Нацбанка. Кроме того, аналитик даст прогноз курса доллара, евро и цен на золото и серебро на ближайшую неделю.

Сегодня Украина получит 215 тысяч доз китайской вакцины CoronaVac

В Украину в четверг, 25 марта, будет поставлена первая партия вакцины против covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech — CoronaVac. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Китае в фейсбуке.

Источник: МинФин