Доллар и евро в четверг: чего ждать по курсу

Уже фактически два дня подряд курс доллара на межбанке растет без особых видимых причин.

Фото: tsn.ua

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Введение жесткого локдауна заставляет бизнес перестраиваться и часть компаний предпочитает закрывать свои валютные обязательства, так как не знает как будет развиваться их бизнес в период новых карантинных ограничений. С покупкой в последние дни были замечены и нерезиденты. В основном иностранцы это делали через Ситибанк и наблюдая за его выходами на рынок продавцы и спекулянты сразу же вздергивали курс. В итоге, вчера вечером котировки доллара добрались до уровня в 27,93 гривен и выше с явной целью в 28 гривен. НБУ пока не принимает участия в торгах, но если так пойдет и дальше — регулятору придется вмешиваться с интервенциями по продаже доллара.

Как мы писали вчера — от поведения и курсовых задач крупнейших игроков и будет зависеть тренд на межбанке в ближайшие дни. Пока крупные продавцы не очень спешат активно распродавать валюту, видя рост котировок. А вот покупатели периодически стали нервничать, что работает против гривны.

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Размеры реальных заходов возмещений НДС экспортерам пока небольшие, но фактор предстоящих крупных выплат возмещений НДС также пока не способствует продажам валюты экспортерами. Они видят рост котировок и надеются пока дотянуть до периода получения гривны от государства, чтобы тратить валюту по минимуму. В этих условиях все больше оживляются спекулянты, которые уже порядком застоялись на недавних относительно стабильных днях на межбанке и теперь хотят наверстать упущенное до конца месяца. Это также приводит к росту давления на гривну, хотя и ажиотажа по скупке валюты по любой цене — тоже не наблюдается. Но противостояние курсовых интересов крупных игроков нарастает.

Если скачки курса доллара продолжатся — то в ближайшее время, мы увидим НБУ с интервенциями по продаже валюты, чтобы несколько успокоить рынок. По нашим расчетам объем операций на межбанке в четверг будет в пределах $140−155 млн при совершении до 500- 550 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам «Минфина» 25 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,80 — 28,10 грн, евро — коридор 32,85 — 33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,75 — 28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах до 20 коп, а в кассах банков — 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 32,70 — 33,25 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,80 — 33,15 грн при спреде в 20- 25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,60 — 27,87 грн и продажа 27,90 — 28,10 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,80 — 27,87 грн и продажа 27,90 — 28,03 грн.

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Источник: МинФин