«8 тысяч Зеленского». Президент зарегистрировал новый законопроект о помощи ФОПам

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержкой застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

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Что известно о документе

Законопроектом предлагается обеспечить за счет средств государственного и местных бюджетов выплаты помощи застрахованным лицам, которые теряют часть заработной платы или дохода в случае введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Помощь застрахованным лицам, предусмотренная законом, предоставляется в 2021 году одноразово.

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Условия и размер выплаты помощи

Помощь застрахованным лицам выплачивается:

за счет средств Государственного бюджета Украины — в размере 8000 гривен;

за счет средств местного бюджета — в размере, определенном решением органа местного самоуправления.

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Напомним

8 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой пакет законов о поддержке населения и бизнеса в период действия карантина.

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Документы предусматривали оказание помощи в размере 8000 гривен наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие карантина, и физическим лицам-предпринимателям, которые из-за ограничений потеряли часть дохода.

В первую очередь выплат через «Дія» ФОПам и наемным работникам перечислили 2,2 миллиарда гривен — это почти 280 000 украинцев.

Физлица-предприниматели и наемные работники с 14 до 31 декабря 2020 могли подавать заявки на получение единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен.

Источник: МинФин