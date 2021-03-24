Законопроект о присоединении Ощадбанка к ФГВФЛ уже в Кабмине

Вопрос присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц стало одной из тем на встрече министра финансов Сергея Марченко с вновь избранным президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Фото: delo.ua

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Как отметил заместитель министра Юрий Драганчук, «на рассмотрение Кабинета Министров уже подан законопроект о присоединении Ощадбанка к системе гарантирования вкладов физических лиц, мы ожидаем быструю реакцию. Также в ближайшее время планируется представить на одобрение правительства стратегию развития Ощадбанка на 2021−2024 годы», — отметил Драганчук.

Обсуждение вопроса

Одиль Рено-Бассо заметила, что ЕБРР заинтересован в развитии инфраструктуры и сотрудничества с публичным сектором Украины и подчеркнула, что очень важно вести постоянный диалог с обеих сторон.

Представители ЕБРР подчеркнули, что присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов будет первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

В свою очередь, Марченко добавил, что в Украине заинтересованы в скорейшей стабилизации рынка энергетики и возможности выпуска украинских гособлигаций на международных рынках капиталов для покрытия долга перед производителями альтернативной энергии в первом полугодии 2021 года.

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Гарантии для вкладчиков

По мнению главы Ощадбанка Сергея Наумова, пока это самый главный вопрос — вступление Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц. «Это главный триггер процесса привлечения в акционеры крупного международного финансового института. Как только банк станет членом ФГВФЛ, мы активно начнем двигаться с ЕБРР в вопросе о предоставлении субординированного долга как первого шага для вхождения в капитал банка», — отметил Наумов.

Однако Сергей Наумов подчеркнул, что вступление в ФГВФЛ — дорогое удовольствие. Закон обязывает банк сделать вступительный взнос в размере 1% от уставного капитала — а это для Ощада около 495 млн грн. Однако председатель считает, что такой государственный банк, как Ощадбанк, может рассчитывать на льготные условия — «будет справедливо рассчитывать на взнос 1% от регулятивного капитала, который является фактическим». И это будет около 160 млн грн.

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На вопрос «Минфина», не боится ли председатель оттока вкладов из-за отмены 100% гарантии, Наумов заметил, что такой будет, но будет некритичным. «Даже став членом ФГВФЛ, Ощад как минимум до 2025 года останется государственным банком. И это тот самый аналог гарантии в виде поддержки государства — нашего основного акционера — в случае кризисных ситуаций в стране».

Контекст

В прошлом году планировалось, что Ощадбанк станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 января 2021 года, однако этого не произошло.

Сейчас Ощадбанк дает 100% гарантию государства по всем вкладам физлиц. После присоединения к ФГВФЛ гарантия будет ограничена до 200 тыс. грн (ее планируют повысить до 400 тыс. грн).

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. В 2020 году Украина и ЕБРР заключили сделок на 643,5 млн евро в различных секторах экономики.

С начала деятельности ЕБРР предоставил Украине 14,5 млрд евро в рамках 489 проектов.

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Источник: МинФин