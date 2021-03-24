Увеличение прожиточного минимума запланировано с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины планирует, начиная с 2022 года, увеличить прожиточный минимум. Сначала на 14%, а затем и до 25% к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба на сайте ведомства.

Фото: ernur.kz

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Для этого Минсоцполитики разработало ряд законопроектов, которые одобрены правительством и поданы в Верховную Раду. Их цель — оптимизация сферы применения прожиточного минимума, повышения его размера и размеров государственных социальных гарантий.

В чем суть этих законопроектов

Эти документы предусматривают:

новую методологию определения и применения прожиточного минимума исключительно для основных социальных гарантий (минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, государственной социальной помощи, которая является для человека основным источником доходов);

внедрение базовых величин для расчета социальных выплат (надбавок, повышений, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги, ежемесячных пособий), которые устанавливаются к пенсии или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо пенсии;

введение базовых величин для расчета стипендий, максимальных размеров выплат, компенсационных выплат, а также единовременных выплат (пособий);

внедрение базовой величины для денежных платежей и сборов и базовой величины для административных сборов.

В министерстве отметили, что предполагается ускоренное повышение прожиточного минимума для расчета социальных выплат, которые являются основным источником доходов.

В 2022 году повышение должно произойти на 14%, в 2023-м — на 15%, в 2024 году — на 25%.

Одним из приоритетов Министерства социальной политики на 2021 год будет введение расчета реального прожиточного минимума и определение на его основе базовых социальных гарантий.

Контекст

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2197 грн до 2270 грн.

При этом в Минсоцполитики рассчитали, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц должен быть на уровне в 4100 грн в месяц против 2270 грн, установленных сейчас.

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Что известно о прожиточном минимуме

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

В Украине фактически существует два вида прожиточного минимума: установленный на год законом о госбюджете и фактический, который ежемесячно рассчитывается Минсоцполитики.

В период 2009—2014 годов фактический минимум не превышал официальный более, чем на 25%. Потом разница начала увеличиваться и к сентябрю 2019 года фактический прожиточный минимум превышал законодательно установленный более чем в два раза.

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Источник: МинФин