Рост котировок доллара во вторник: будет ли сегодня продолжение

Рост котировок доллара во вторник несколько озадачил участников валютного рынка. Особых предпосылок для подорожания валюты явно нет и тут сработал больше психологический фактор.

Фото: cryptos.tv

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Часть клиентов закрывали свои контракты на опасениях изменения бизнес-ситуации из-за жесткого локдауна, введенного с прошлой субботы, а у части были просто текущие хозяйственные операции. Но среда внесет свои коррективы в этот расклад и от того, как поведут себя сегодня крупные игроки — будет зависеть тренд на межбанке в ближайшие дни.

Дело в том, что достаточно слабо прошел аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Было продано облигаций всего на 6,453 млрд гривен с доходностью от 8,59% до 12,05% годовых. Расчеты по ним пройдут сегодня. Но одновременно и выплатить Минфин Украины должен порядка 10,2 млрд гривен как погашение ОВГЗ и процентов по ним. К этому еще прибавится процентов по другим семи выпускам и в конечном итоге выплатить надо до 11 млрд гривен, а получит Минфин всего 6,453 млрд. Таким образом, на рынок выйдет порядка 4,5 млрд гривен дополнительной гривневой массы и от того, куда направят эти средства получатели — зависит потенциальное давление на курс нацвалюты на валютном рынке. На этом фоне вчерашний рост котировок — очень некстати.

Кроме этого, на рынок уже оказывает психологическое влияние предстоящие скоро выплаты основных сумм возмещений НДС экспортерам, что всегда работает против гривны. Страхуют нацвалюту аграрии и металлурги. У первых — весенние полевые работы вот-вот начнутся, у вторых — обычное финансирование своих текущих затрат. Частично снизят свои аппетиты и импортеры нефтепродуктов — нефть дешевеет на мировых рынках и им надо тратить меньше валюты на закупку топлива. Хотя при этом те же местные нефтетрейдеры и не спешат снижать свои цены на заправках.

Поэтому все вышеперечисленные факторы будут существенно влиять сегодня на рынок и от того, кто в конечном итоге «победит» — спокойный расчет или психология из-за вчерашнего роста курса — будет зависеть в конечном итоге тренд по курсу в течении дня. Мы надеемся — что трезвый расчет, а не эмоции.

Несмотря на вчерашний рост котировок — НБУ постарается сегодня не вмешиваться в ход торгов, если рынок сам успокоится. Если же курс продолжит свой рост и госбанки не будут готовы активно продавать свою валюту — регулятору придется выходить на торги с продажей доллара.

По нашим расчетам объем операций на межбанке в среду будет в пределах $160−180 млн при совершении до 580 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам «Минфина» 24 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,70 — 27,95 грн, евро — коридор 32,70 — 33,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,60 — 33,25 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 32,70 — 33,10 грн при спреде до 25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,55 — 27,80 грн и продажа 27,81 — 28,10 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,70 — 27,77 грн и продажа 27,78 — 27,90 грн.

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Источник: МинФин